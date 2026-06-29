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LITERATURA

Seis frases de "O Pequeno Príncipe" para repensar a vida no aniversário de Saint-Exupéry

Escritor francês morreu em 1944; Além da obra que marcou gerações, Saint-Exupéry também é autor de "O Aviador", "Carta A Um Refém" e Cidadela

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6 frases poderosas de "O Pequeno Príncipe"6 frases poderosas de "O Pequeno Príncipe" - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Antoine de Saint-Exupéry é conhecido especialmente pelo livro "O Pequeno Príncipe", que marcou gerações e traz diversas frases marcantes.

O escritor francês, que morreu em 1944, nasceu em 29 de junho de 1900, há exatos 126 anos. Relembre abaixo algumas das frases mais marcantes de seu livro, que é best-seller mundial.

Frases de Antoine de Saint-Exupéry em ‘O Pequeno Príncipe
- Todas as pessoas grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso).

- É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio.

- Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.

- Se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração.

- Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.

- O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço nalgum lugar.

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Os livros de Antoine de Saint-Exupéry
- O Aviador (1926)

- Correio do Sul (1929)

- Voo Noturno (1931)

- Terra dos Homens (1939)

- Piloto de Guerra (1942)

- O Pequeno Príncipe (1943)

- Carta A Um Refém (1943)

- Cidadela (1948)
 

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