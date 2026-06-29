Seis frases de "O Pequeno Príncipe" para repensar a vida no aniversário de Saint-Exupéry
Escritor francês morreu em 1944; Além da obra que marcou gerações, Saint-Exupéry também é autor de "O Aviador", "Carta A Um Refém" e Cidadela
Antoine de Saint-Exupéry é conhecido especialmente pelo livro "O Pequeno Príncipe", que marcou gerações e traz diversas frases marcantes.
O escritor francês, que morreu em 1944, nasceu em 29 de junho de 1900, há exatos 126 anos. Relembre abaixo algumas das frases mais marcantes de seu livro, que é best-seller mundial.
Frases de Antoine de Saint-Exupéry em ‘O Pequeno Príncipe
- Todas as pessoas grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso).
- É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio.
- Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
- Se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração.
- Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.
- O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço nalgum lugar.
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- O Aviador (1926)
- Correio do Sul (1929)
- Voo Noturno (1931)
- Terra dos Homens (1939)
- Piloto de Guerra (1942)
- O Pequeno Príncipe (1943)
- Carta A Um Refém (1943)
- Cidadela (1948)