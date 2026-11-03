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Literatura "Pequenos Horrores", zine de Lucas Santana, tem lançamento no Mamam, domingo (8) Com 25 microcontos de horror queer que exploram experiências dissidentes, obra será apresentada com bate-papo com o autor, às 14h

A zine ilustrada "Pequenos Horrores", do escritor Lucas Santana, será lançada no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), neste domingo (8), às 14h. Com entrada gratuita e venda da publicação no local, o evento contará com um bate-papo mediado por Juliana Costa, do projeto literário Coisas que Leio.



Sobre a zine

Com 25 minicontos de horror queer ilustrados por Abraão Fernandes, "Pequenos Horrores" reúne histórias sobre monstros, assombrações, transformações, desejos e medos.



A obra explora experiências de corpos que escapam às normas sociais, desejos que assombram e criaturas que encontram maneiras de existir fora do que é esperado.



Entre o horror e o insólito, os textos investigam as tensões entre aquilo que somos e aquilo que esperam que sejamos, transformando o monstruoso em uma possibilidade de expressão e existência.

A publicação parte do horror como linguagem para explorar experiências dissidentes, aproximando o sobrenatural de questões relacionadas a corpo, identidade e desejo.



Em suas histórias, monstros e criaturas não se limitam a provocar medo: também permitem investigar os limites da normalidade e as formas de existência que desafiam as convenções sociais. As ilustrações de Abraão Fernandes compõem o universo visual da zine em diálogo com as narrativas de Lucas Santana.

Os contos foram editados por Wellington de Melo, escritor e editor recifense, que destaca a originalidade da obra e sua relação com as experiências queer: “Lucas Santana é uma das vozes mais originais do insólito brasileiro. Seus contos devolvem aos leitores um horror que, assustadoramente, é mais cotidiano para a comunidade queer do que pode parecer.”

Sobre o autor

Lucas Santana é escritor, biólogo e paraibano, com raízes em Recife. Sua produção literária transita pela ficção insólita, explorando encontros entre o cotidiano, o horror e o fantástico.



Sua obra também investiga experiências queer e nordestinas, articulando imaginários sobrenaturais a questões de identidade, território e poder. Em 2025, venceu o Prêmio ABERST com "Fruto Podre".

O lançamento de Pequenos Horrores será realizado no pátio externo do MAMAM, com entrada pela Rua da União, 88, na Boa Vista, das 14h às 16h.

A atividade tem incentivo da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e do Governo Federal.

SERVIÇO:

Lançamento do zine "Pequenos Horrores", de Lucas Santana

Quando: Domingo (8), das 14h às 16h.

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) - Rua da União, 88, Boa Vista

Entrada gratuita

Mais informações no Instagram do autor (@lucassntn)

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