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MÚSICA Per Gessle supera o luto e traz Roxette para o Brasil com nova vocalista No domingo, eles tocaram os antigos sucessos do Roxette no Rio. Nesta terça, 14, o show será no Espaço Unimed, em São Paulo

Há 10 anos Per Gessle se despediu dos palcos com o Roxette, após sua parceira de longa data Marie Fredriksson ter de se ausentar das turnês para priorizar o tratamento de um câncer, doença que tratava desde 2002. A artista morreu em 2019, vítima de um tumor no cérebro.

No entanto, em 2025, Gessle sentiu vontade de voltar, de reativar o Roxette e tocar músicas como Listen to Your Heart, It Must Have Been Love e Spending My Time, entre outras que foram sucesso no Brasil e inspiraram muitas versões.

Ele então convidou Lena Philipsson. O (novo) duo sueco, que já passou pela África do Sul e Austrália, está no Brasil. No domingo, eles tocaram os antigos sucessos do Roxette no Rio. Nesta terça, 14, o show será no Espaço Unimed, em São Paulo.

A volta do Roxette

Per Gessle relembrou a perda de Marie Fredriksson e contou que não sabia o que fazer com a banda quando a artista morreu. "Foi devastador para todos nós. Precisei de um tempo para decidir", comentou. "Nos primeiros anos, eu simplesmente deixei passar. E então percebi que todas essas músicas - e Roxette tem uma carreira tão longa - são uma parte enorme da minha vida", continuou.

O músico sentia falta de apresentar aquelas canções que marcaram a sua carreira. Quando se viu diante do desafio de voltar com a banda, Gessle escolheu Philipsson para assumir os vocais. O artista conta que quando trabalhou com a colega em outro projeto, percebeu que ela poderia estar ao seu lado na banda.

A tarefa definitivamente não era fácil. Além de serem músicas que exigem grande habilidade, a cantora se viu em meio a uma situação em que estaria no papel de uma artista renomada e querida pelo público.

Porém, a cantora tem executado bem os clássicos do grupo e feito jus à posição. Ao relembrar sua preparação, que se iniciou bem antes dos shows, Philipsson explica que dedicou muito de seu tempo a isso com o objetivo de se manter o mais fiel ao original possível. "Era importante, para mim, ocupar o meu lugar no palco, mas sem exageros", refletiu. "Eu não quero incomodar ninguém. E quando o Per está no centro, eu não estou ali para tentar roubar os holofotes."

A artista explica a necessidade de encontrar um equilíbrio em sua atuação: "Eu quero ser eu mesma o máximo possível, mas, ao mesmo tempo, interpretar essas canções que, na verdade, não são minhas".

Philipsson diz que está feliz com seu novo trabalho - e também com a recepção dos fãs do Roxette. No palco, ela presta homenagem a Marie e explica: "Fiz isso para mostrar a todos que eu entendo a situação aqui".

Planos futuros

Em 2025, Per Gessle e Lena Philipsson lançaram o single Bad Blood em colaboração. Quando perguntado sobre possível material novo, Gessle explicou que essa não é uma decisão fácil de ser tomada.

Pelo menos por enquanto, a dupla não planeja lançar nada com o nome Roxette, já que a ideia é realizar muito shows e tocar as músicas da banda o máximo possível.

Suécia e a música

Além do Roxette, a Suécia ainda formou uma série de bandas populares, como ABBA e, mais recentemente, a banda de rock Ghost Apesar de não cravar qual é a exata explicação, Gessle atribui tal fenômeno ao fato de a população falar bem o inglês e, desde cedo, as crianças serem incentivadas a praticar o idioma. "E isso nos ajudou muito - me ajudou muito - quando compus as letras, porque não era um grande problema para mim."

Outra possibilidade apontada pelo músico se dá pela Suécia ser um país bastante ligado à tecnologia, fator este que auxilia na produção de músicas. "Hoje em dia, a música pop tem muito a ver com tecnologia, com os plugins, os computadores e coisas do tipo Talvez isso também seja algo que veio naturalmente para nós, porque somos de certa forma avançados quando o assunto é esse."

Roxette e o Brasil

Apesar de essa ser a primeira vez da vocalista na América do Sul, Gessle já conhece o Brasil de outros tempos. O músico ressaltou o bom tratamento que sempre recebe quando visita o País e enalteceu o público daqui que, para ele, se diferencia do europeu. "É um tipo diferente, mais ‘sangue quente’ do que nós lá no Norte", explicou.

A primeira vinda do duo ao Brasil foi ainda nos anos 1990. Em 1992, Roxette fez sua estreia no País e, após o retorno de Marie as palcos, vieram pela última vez em 2012.

SERVIÇO

"Roxette em São Paulo"

- Apresentação: 14/04, terça-feira

- Abertura dos portões: 18:30h

- Horário do show: 20:30h

- Local: Espaço Unimed

- Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000

- Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

- Ingressos: R$ 490/R$ 820

- Bilheteria oficial (sem taxa de serviço): Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis.

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