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Cultura+ Percussionista e amigo de famosos: quem é o filho de Ivete Sangalo, que viralizou carregando a mãe Marcelo Sangalo Cady também apareceu com a família de Leo Santana em evento em Salvador

Ivete Sangalo e Leo Santana fizeram Salvador tremer, no domingo (24), num show conjunto do projeto PaGGodin, pilotado pelo cantor no Museu de Arte Moderna. As fotos de bastidores, que mostram o encontro entre as duas famílias, viralizaram na web, principalmente pelo fato de Marcelo Sangalo, primogênito da cantora, posar com Liz no colo. A menina é filha de Leo e dançarina Lore Improta. Marcelo "bombou" também ao aparecer carregando a mãe no colo na entrada do show, para evitar que ela se molhasse com a chuva que caiu na capital baiana.

Fruto de seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady, o primogênito tem 16 anos e segue os passos de Ivete (mãe também das gêmeas Marina e Helena, de 8), integrando sua banda como percurssionista. Marcelo tem chamando a atenção dos fãs, seja pelo talento musical, seja pelos "rolês" que participa. Recentemente, postou foto com Shakira, quando ela esteve no Todo Mundo no Rio, e com o jogador Vini Jr.

Além do trabalho na banda da mãe, Marcelo tem se dedicado paralelamente ao trap. Recentemente, ele divulgou uma prévia de suas primeiras músicas autorais nas redes e lançou uma faixa em parceria com o rapper Villa Flor. O projeto entre os dois vem de antes: Marcelo foi o produtor da música “Erros e acertos”, do cantor e compositor baiano.

Em uma entrevista ao gshow, Ivete não poupou elogios ao filho: “Marcelo é um produtor excepcional, né? Às vezes, eu não me surpreendo porque eu espero muito dele, mas, às vezes, é tão mais do que eu imaginava que ele pudesse fazer. Ele tem uma relação com a música muito verdadeira, muito dele mesmo. Ele domina os gostos dele”, disse ela.

Além da percussão, Marcelo ainda toca bateria e piano. O jovem também já se apresentou em um show de Ivete no Rock in Rio, em 2022 (ele já esteve no festival carioca outras vezes, com encontros com MC Daniel, por exemplo).

“Minha mãe sabe mais de música do que eu, obviamente, mas muito do que ela compõe hoje tem um toque meu. Dou uns toques para modernizar. Por exemplo: 'Energia de Gostosa', eu dei muitas dicas, tipo: ‘Mãe, bote isso ao invés disso’. Eu dou dicas de arranjos, de produção. Sempre tem dedo meu”, disse ele em entrevista ao g1.

Após a separação dos pais, depois de 17 anos juntos, Marcelo fez um raro comentário sobre Daniel Cady ao responder a um fã que disse: “O pessoal fala da Ivete, isso e aquilo, mas o Daniel é um grande pai também”.

O herdeiro logo confirmou: “Demais, os dois são pessoas f*** e que sou muito grato por ter eles na minha vida”.

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