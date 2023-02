A- A+

treta Perda de seguidores de Hailey Bieber em briga com Selena Gomez vira meme na web Lula, Faustão e dono do hit "Caneta azul" teriam parado de seguir a modelo, segundo as brincadeiras; desde que as duas começaram a trocar farpas, Hailey perdeu quase 500 mil seguidores

Os gaiatos do Twitter aproveitaram a debandada de seguidores do Instagram de Hailey Bieber - depois da mais recente troca de farpas entre ela e Selena Gomez, ex-namorada de Justin Bieber - para caprichar nos memes sobre a perda de fãs da modelo. Até Lula e Faustão foram personagens de memes, como se fossem um dos cerca de 500 mil que abandonaram Hailey desde o início das polêmicas, em 22 de fevereiro, no TikTok.

Entenda a briga

Antes de mais nada, é preciso relembrar que Selena Gomez teve um relacionamento de dez anos, entre idas e vindas, com Justin Bieber, marido atual de Hailey Bieber. O casal "Jelena" era um dos mais badalados de Hollywood, uma sensação entre os adolescentes. A modelo, que na época era conhecida como Hailey Baldwin, era, inclusive, fã dos dois.

Em 2018, pouco depois do último término com Selena, Justin começou a namorar Hailey e, um ano depois, se casou ela. Logo, criou-se uma animosidade entre os fãs das duas, que trataram de abafar comentários quando poseram juntas, no final de 2022, num evento de gala.

Mas, neste ano, a briga on-line começou quando Selena foi clicada por um paparazzi tomando sol e recebeu críticas pelo corpo. Hailey e a amiga Kylie Jenner fizeram uma dublagem no TikTok: “Não estou dizendo que ela merecia, mas o tempo de Deus é sempre certo”. A modelo disse que não era direcionado a ninguém, mas os fãs de Selena levaram isso como uma indireta à cantora e a briga se instalou.

Outro momento que provocou a ira dos "Seleners" foi um quando Kylie Jenner postou um Stories de sua sobrancelha e de Hailey Bieber, logo depois de Selena fazer um vídeo comentando que teve um "acidente" ao arrumar as suas.

Para quem achou uma provocação, a irmã de Kim Kardashian disse que não sabia do vídeo que a cantora tinha gravado. A própria Selena saiu em defesa de Kylie dizendo que a adora. Um dia depois, no entanto, a cantora deixou um comentário num antigo vídeo em que Hailey Bieber faz uma careta ao ouvir o nome de Taylor Swift, uma das melhores amigas de Selena.

No meio desse disse-me-disse, Selena já ganhou nove milhões de seguidores no Instagram nos últimos sete dias, segundo o CrowdTangle, ferramenta de monitoramento da Meta. Ela tem, no momento, 389 milhões de seguidores. Já Hailey perdeu 540 mil (tem 50 milhões) e Kylie, 591 mil (tem 379 milhões).

