Perda total: fotos mostram como ficou carro de Zé Neto após acidente

Ficou totalmente destruída parte dianteira do veículo em que se encontrava o cantor Zé Neto — que faz dupla com Cristiano — após um acidente na rodovia BR-153, próximo à cidade de Fronteira, em Minas Gerais, na noite da última terça--feira (5). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação em que ficou o carro do modelo Trailblazer, tombado e com perda total, nos instantes após a colisão com uma carreta e mais dois veículos automotores.

As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que Zé Neto colidiu na lateral de uma carreta e, com o impacto, acabou atingindo mais dois carros na via. Ao todo, cinco pessoas se envolveram no acidente, entre elas, uma criança. De acordo a PRF, todos seguem internados no Hospital de Base de São José do Rio Preto. As autoridades ressaltam que não há vítimas fatais.

Apenas uma das vítimas se encontra em estado grave. "Em Fronteira/MG, na BR 153, km 246, às 21h54 desta terça-feira, ocorreu um acidente tipo colisão lateral com 5 vítimas, dentre elas José Toscano Martins Neto (cantor Zé Neto, da dupla com o cantor Cristiano), que sofreu lesões graves, mas sem risco de vida, além de quatro outras vítimas (uma grave e três leves, uma delas uma criança ocupante do VW Fox)", inicia a nota divulgada pela PRF.

Conforme a nota, "o veículo Trailblazer, dirigido por Zé Neto, seguia sentido decrescente da rodovia, quando colidiu lateralmente com o eixo da carreta (que após o impacto parou atravessada na pista, causando interdição do fluxo) e em seguida o utilitário colidiu com os outros dois veículos".

Carro de Zé Neto tombou após acidente em rodovia — Foto: Reprodução/PRF

Como está Zé Neto?

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, contou que foram identificadas três costelas fraturadas e um corte no braço do cantor, que "somente levará alguns pontos". Ele passa bem, mas segue internado.

Por meio de nota enviada ao Globo, o Hospital Base de São José do Rio Preto afirma que o "quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante". As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade. Embora esteja consciente, ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outras duas pessoas, que estavam em outro veículo envolvido na batida, sofreram apenas escoriações leves.

O produtor executivo da dupla, Genilson Farias, postou nas suas redes sociais que o cantor “está bem”, “consciente”, que “teve ferimentos leves, mas está bem”, pedindo orações para a melhora do sertanejo.

