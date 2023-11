A- A+

COLISÃO Perda total? Veja fotos de carro de Bianca Andrade após acidente; ex-BBB e filho estão bem De acordo com Polícia Rodoviária Federal, motorista perdeu o controle do veículo durante a madrugada, saiu da pista e colidiu com árvore

Ficou totalmente destruída a parte dianteira do veículo em que se encontravam Bianca Andrade e o filho — o pequeno Cris, de 2 anos — no momento de um acidente, na madrugada desta quinta-feira (2), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, nesta tarde, mostram o estrago causado pelo impacto do carro numa árvore.

Conhecida pelo apelido Boca Rosa, Bianca Andrade, de 29 anos, estava com o filho, a babá e o motorista dentro do veículo. Eles saíram da capital paulista e seguiam para o Rio de Janeiro. De acordo com assessoria de imprensa da empresária, ex-BBB e influenciadora digital, todos passam bem e ficarão internados por pelo menos 24 horas, para cumprir recomendações médicas.

"Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento", informou a nota divulgada pela equipe da ex-BBB.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e bateu contra uma árvore durante a madrugada desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu por volta de 1h15, na altura do quilômetro 289.

Veja também

No encerramento da 47ª Mostra de São Paulo, primeira edição do Prêmio Netflix vai para filme baiano