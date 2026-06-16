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tragédia "Perdeu tudo": Filha de Regis Danese cai no choro ao falar de "destruição" provocada por incêndio Em vídeo nas redes sociais, cantora gospel relata danos materiais no imóvel da família em Uberlândia e tranquiliza seguidores

Filha do cantor gospel Regis Danese, a também cantora Brenda Danese caiu no choro, em vídeo publicado nas redes sociais, ao detalhar a "destruição" provocada por um incêndio na casa da família, em Uberlândia, em Minas Gerais. Na madrugada desta terça-feira (16), o fogo atingiu o quarto de Brunno Danese, o outro filho do artista, consumindo todos os pertences do cômodo e se alastrando por parte do imóvel. "O prejuízo financeiro foi enorme", lamentou Brunno.

"Muita gente me ligando, me mandando mensagem... Obrigada a todo mundo. Minha casa pegou fogo, sim. Os Bombeiros estão aqui há umas duas horas. Foi o quarto do meu irmão inteiro. Perdeu tudo. A gente ainda não sabe o que foi a causa. Ele não estava, graças a Deus, no quarto. Todo mundo está fisicamente bem. O que me dói é ver tudo o que ele perdeu, porque só Deus sabe o quanto ele trabalha para conquistar tudo o que ele tem", afirmou Brenda, emocionada.

A cantora contou ainda que a família segue tentando entender o que provocou o incêndio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam no local para controlar as chamas.

Em outro vídeo nas redes sociais, Brunno mostrou a fumaça preta no lado externo da casa e relatou: "Sorte do dia, quarto queimado, mas de qualquer forma agradecer que ninguém se machucou. Ainda não sei dos estragos, mas os bombeiros já estão por aqui".

No momento do ocorrido, Regis Danese, o dono da casa, publicou um vídeo por meio do Instagram expondo a situação na residência. Na ocasião, ele pediu que os seguidores fizessem orações pela família e apareceu correndo, para sair do local.

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