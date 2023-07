A- A+

Cinema "Perdida": conheça a adaptação do livro de Carina Rissi protagonizada por Giovanna Grigio Filme é inspirado no universo da escritora Jane Austen e estreia nos cinemas nesta quinta-feira (13)

Leia também

• "Cangaço Novo", série do Prime Video filmada no Nordeste, ganha trailer; assista

• Emmy Awards 2023: veja lista de indicados da 75ª edição da premiação

• Filme sobre Chico Bento, inspirado em HQs de Maurício de Sousa, começa a ser gravado

“Perdida”, filme baseado no livro homônimo da escritora Carina Rissi, chega aos cinemas nesta quinta-feira (13). O longa-metragem foi feito para fisgar quem curte uma história ao melhor estilo Jane Austen (1775-1817), cheia de romance e fantasia, em meio a uma ambientação de época.

Giovanna Grigio interpreta Sofia, uma jovem independente e que vive nos dias atuais. Fã da autora de “Orgulho e Preconceito”, ela só conhece o amor através dos livros. Isso muda após ela utilizar um celular emprestado e ser magicamente transportada para o século 19, encontrando um mundo que se assemelha ao das histórias escritas por sua escritora favorita.

“Eu assistia a esses filmes de realeza britânica e pensava: ‘eu jamais vou poder fazer um trabalho assim’. Então, poder construir um universo com as mesmas características aqui no Brasil é muito legal. Eu me diverti muito fazendo e quero que tenha sequência, já que é uma saga com seis livros. Ainda há muito o que explorar”, afirma Giovanna, que participou de produções como a série “Rebelde”, da Netflix.

Na trama do filme, Sofia conta com a benevolência de Ian para abrigá-la em sua casa, enquanto ela busca um jeito de voltar ao seu tempo. Vivido por Bruno Montaleone, é um jovem que, desde os 15 anos, quando os pais morreram, se viu responsável por cuidar dos negócios da família e da irmã mais nova. A chegada da forasteira faz com que ele experimente um sentimento inusitado.

“Ian não deixa de ser um homem do seu tempo. As pressões sociais claramente o abalam, mas isso não significa que ele não as questione e discorde. Eu diria que, pela sua bondade, Ian se destaca dos demais e atravessa certos costumes já impostos, mesmo que isso gere uma má reputação”, aponta Bruno.

Segundo o ator, as ações do seu personagem chamam a atenção de Sofia, que percebe nele valores que “são raízes de pensamentos contemporâneos”. “Acredito que sua curiosidade é a chave para se tornar um homem contemporâneo. Ele está sempre aberto para os questionamentos de Sofia, por mais estranho e ousado que pareça em um primeiro momento”, declara.

Katherine Chediak Putnam, Luiza Shelling Tubaldini e Dean W Law assinam a direção do longa-metragem, que tem coprodução da Star Original Productions, selo da Disney voltado para o cinema nacional e séries da América Latina. O filme estreia exclusivamente nas salas de cinema, sem previsão de chegada no streaming. No elenco, estão também Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros, Luciana Paes, Lucinha Lins e Hélio de La Peña.

Dos livros para a tela

“Perdida” é uma homenagem de Carina Rissi à obra de Jane Austen, autora que está entre suas principais referências literárias. “Ninguém conseguiu desvendar as emoções e os relacionamentos como Jane Austen. Duzentos anos nos separam e, apesar de o nosso mundo e o dela já não se parecerem em quase nada, o que sentimos, a maneira como nos relacionamos, não mudou tanto assim”, comenta.

Essa não é a primeira obra de Rissi que ganha uma adaptação para o audiovisual. “Procura-se um Marido” e “No Mundo de Luna“, outros dois best-sellers dela, viraram filme e série da HBO Max no ano passado. Sobre o medo que alguns fãs podem demonstrar em relação à transposição de uma trama para outra linguagem, ela enxerga isso como positivo.

“Esse receio, na verdade, é amor demais por aquela determinada história. Pelo menos, é assim que me sinto com relação aos meus livros favoritos e suas adaptações”, defende a autora, que assegura que o filme “Perdida” foi feito com amor e entrega. “Aqui me refiro a todos que estão envolvidos nessa adaptação, do figurino ao elenco. O filme está maravilhoso e caminha de mãos dadas com o livro”, promete.

Veja também

EUA Atores protestam diante dos estúdios em uma Hollywood paralisada