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celebridades Perez Hilton: filhos deixaram casa minutos antes de transmissão durante crise de saúde mental Familiares afirmam que crianças fugiram ao perceber que o influenciador estava em uma grave crise; hospitalizado desde terça-feira, ele já consegue se comunicar

A família de Perez Hilton informou nesta quinta-feira que os três filhos do blogueiro deixaram a casa da família, em Miami, poucos minutos antes de ele transmitir ao vivo um episódio de aparente automutilação durante uma grave crise de saúde mental.

Em nota publicada no site oficial do influenciador, os familiares afirmaram que as crianças, a irmã e a sobrinha de Hilton saíram do imóvel para evitar presenciar novas cenas traumáticas.

Segundo o comunicado, o principal foco da família agora é ajudar os filhos do blogueiro a superar o episódio e recuperar a sensação de segurança. Os parentes também fizeram um apelo para que imprensa, paparazzi, criadores de conteúdo e o público deixem a região da residência e respeitem a privacidade das crianças.

— Minutos antes da transmissão pública, os filhos, a sobrinha e a irmã de Perez estavam dentro da casa. Quando ficou claro que ele enfrentava uma grave crise de saúde mental e estava se ferindo, eles saíram imediatamente para proteger as crianças de mais traumas — diz a nota.

Perez Hilton, de 48 anos, nome artístico de Mario Lavandeira, é pai solo de Mario, 13 anos, Mia, 11, e Mayte, 8, todos nascidos por barriga de aluguel. A família se mudou recentemente para Miami para ficar mais próxima da mãe do influenciador, Teresita Lavandeira.

Transmissão ao vivo durante crise

O episódio ocorreu na noite de terça-feira, quando Hilton iniciou uma transmissão ao vivo no TikTok. Durante a live, ele apareceu coberto de sangue e aparentemente se ferindo com uma faca. A plataforma retirou a transmissão do ar após cerca de 15 minutos e, posteriormente, baniu a conta do blogueiro.

Segundo um porta-voz do TikTok, o sistema automático de moderação identificou o conteúdo e acionou as autoridades.

O Gabinete do Xerife de Miami-Dade confirmou que agentes foram enviados ao local após denúncias. Hilton foi levado ao hospital sob a chamada Lei Baker, legislação da Flórida que permite a internação involuntária de pessoas que representem risco para si mesmas ou para terceiros.

As autoridades informaram ainda que, ao chegarem à residência, encontraram Hilton sozinho. Em atualização divulgada na quarta-feira, a família afirmou que o influenciador já consegue se comunicar, o que renovou a esperança de sua recuperação.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, os parentes agradeceram as manifestações de apoio recebidas desde o ocorrido e classificaram os últimos dias como "quase insuportáveis" para a família.

Eles informaram que novas atualizações sobre o estado de saúde de Hilton serão divulgadas por meio de seu site oficial quando houver informações confirmadas.

Perez Hilton ficou conhecido nos anos 2000 por seu blog dedicado à cobertura da vida de celebridades. Ao longo da carreira, recebeu críticas por publicações consideradas invasivas e depreciativas, especialmente em relação a artistas mulheres.

Nos meses anteriores ao episódio, ele havia sido hospitalizado por problemas de saúde, incluindo uma úlcera, sepse e trombose venosa profunda, e vinha compartilhando com seguidores relatos sobre sua aproximação com a religião.

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