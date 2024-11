Perfil da academia do Oscar posta foto de Fernanda Torres: "Ela é mãe"

A- A+

Se depender da torcida brasileira, Oscar vem! E na tarde desta segunda-feira (18), mais uma esperança surgiu quando o perfil oficial da cerimônia, The Academy postou uma foto de Fernanda Torres belíssima.

Diante da avalanche dos comentários - maioria de brasileiros elogiando Torres, o administrador da página retribuiu: "She is MOTHER", o que significa em português "Ela é a MÃE", provavelmente em alusão a sua personagem, Eunice Paiva, mãe guerreia que se tornou advogada para descobrir o paradeiro do marido durante a ditadura.



O renomado filme Ainda estou Aqui foi o longa brasileiro escolhido para concorrer a uma vaga ao Oscar. E Fernanda Torres, claro, está sendo aclamada para uma indicação como Melhor Atriz



Veja o post de Fernanda Torres que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas postou aqui

"Ainda Estou Aqui" supera marca de 1 milhão de espectadores

Filme mais recente de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" atingiu uma marca importante no último final de semana.

Segundo os dados da Comscore, o longa já levou 1,06 milhão de pessoas às salas de cinema.



Ainda de acordo com a empresa, que compila e divulga dados de bilheteria do mundo todo, a produção estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello foi a segunda maior bilheteria do período entre 14 e 17 de novembro.

Com uma arrecadação de R$ 11,07 milhões no final de semana, "Ainda Estou Aqui" ficou atrás apenas da grande estreia da semana, "Gladiador 2", que registrou R$ 17,36 milhões.

O terceiro colocado foi "Operação Natal", que arrecadou R$ 4,95 milhões.



Filme original do Globoplay, "Ainda Estou Aqui" estreou nos cinemas no último dia 7, derrubando Venom: A Última Rodada e assumindo a liderança da bilheteria naquele final de semana.

Até o momento, o filme já arrecadou R$ 23,5 milhões no Brasil.



Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva (1929 - 2018), o filme conta a história da mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura militar.



"Ainda Estou Aqui" foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar e, depois de conquistar o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, é um dos favoritos para levar a estatueta de Melhor Filme em Língua Estrangeira na premiação máxima de Hollywood.

Veja também

crepúsculo Taylor Lautner revive triângulo amoroso da saga "Crepúsculo" em vídeo no TikTok