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Artistas Perfil da dupla Rick e Renner faz comunicado oficial após desaparecimento de helicóptero com cantor Comunicado afirma que equipes seguem mobilizadas e que são aguardadas informações oficiais sobre a aeronave e os quatro ocupantes; buscas entram no segundo dia em Urubici

O perfil oficial da dupla Rick e Renner fez a primeira publicação oficial após o desaparecimento do helicóptero que levava o cantor Rick, em Santa Catarina. A Vibe Shows Produções Artísticas pediu cautela diante da circulação de informações sobre o incidente. Em comunicado, os representantes da dupla afirmaram que ainda aguardam informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os ocupantes. As equipes de busca permanecem mobilizadas na região de Urubici.

A mensagem também pede que, por respeito às famílias e às pessoas envolvidas, não sejam compartilhadas informações não confirmadas. Ao final, agradece as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas e afirma: "Seguimos unidos em oração e com esperança".

Buscas entram no segundo dia

A procura pelo helicóptero entrou no segundo dia nesta terça-feira. Participam da operação equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB).

As buscas ocorrem na zona rural de Urubici, onde foi registrado o último sinal do transponder da aeronave na segunda-feira.

Na manhã desta terça, a Defesa Civil utilizou um drone térmico para sobrevoar a região de Santa Bárbara. O equipamento consegue identificar o calor emitido por corpos e objetos. Um segundo drone com a mesma tecnologia, pertencente aos Bombeiros Militares, também deve ser empregado ao longo do dia.

Quem estava no helicóptero

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, cujo nome ainda não foi divulgado.

O helicóptero é um Bell 430, fabricado em 2001. A aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra. O helicóptero, porém, não chegou ao destino.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava em situação regular. O certificado de operação tinha validade até 11 de agosto de 2027, e o helicóptero estava autorizado a realizar voos noturnos.

A JTA Empreendimento e Urbanismo, proprietária do helicóptero de matrícula PP-MGR, confirmou que a aeronave havia sido emprestada para uso de Bruno Avelar e do cantor Rick. A empresa informou que os dois são amigos próximos do proprietário da companhia.

A JTA afirmou que ainda não havia confirmação de acidente e pediu cautela diante da circulação de informações não verificadas. "A JTA informa que seu helicóptero emprestado para uso de Bruno Avelar e o cantor Rick, amigos próximos do dono da empresa, neste momento encontra-se desaparecido".

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