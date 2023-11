Perfil de Gal Costa relembra encontro entre cantora e Marília Mendonça

A- A+

O perfil da cantora Gal Costa nas redes sociais releembrou o primeiro encontro da cantora com Marília Mendonça, morta há dois anos, no dia 5 de novembro de 2021, em um desastre aéreo em Minas Gerais. As duas se conheceram pela primeira vez para a gravação de uma música para o álbum "A Pele do Futuro", lançado por Gal em 2018.

"Na data que se completam 2 anos sem @mariliamendoncacantora, relembramos o dia em que Gal e Marília se conheceram para a gravação de “Cuidando de Longe” (05/08/18), composição da Marília que compõe o repertório do álbum “A Pele do Futuro” lançado em 2018", escreveu a página. Veja abaixo um vídeo do encontro, compartilhado pelo perfil da cantora da MPB morta em 2022. View this post on Instagram A post shared by Gal Costa (@galcosta)

Morte prematura de Marília Mendonça

Em 2021, uma tragédia abalou o Brasil e a indústria da música. Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, em um acidente de avião que ocorreu em Minas Gerais. A cantora havia embarcado em um táxi aéreo junto de seu produtor, Henrique Ribeiro, e seu assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que também era seu tio, e estava indo para Minas Gerais para realizar um show.

Quando estava a poucos quilômetros do aeroporto de Caratinga, onde iriam pousar, o avião atingiu o cabo de uma torre de energia e caiu. A assessoria da artista chegou a emitir uma nota informando que todos estavam bem, mas a informação foi desmentida pouco tempo depois e a morte de Marília Mendonça, assim como dos outros tripulantes, foi confirmada.

A morte prematura da Rainha da Sofrência foi lamentada por milhares de fãs, artistas, família, amigos e impactou a nação brasileira, tendo em vista a maneira como a artista revolucionou a música brasileira.

