Perfil de MC Sabrina publica atualização sobre estado de saúde da funkeira: 'Confusão mental'

O perfil oficial de MC Sabrina no Instagram publicou neste sábado (13) atualização sobre o estado de saúde da funkeira:

"Sabrina segue com o seu tratamento psiquiátrico no @sus.brasil. Também apresenta algumas oscilações de humor e às vezes confusão mental. Por esse motivo, Sabrina por enquanto não possui condições para interagir com o público via redes sociais. Sabrina lê as mensagens e agradece o imenso carinho dos fãs, contamos com a oração e boas energias para que ela se recupere o mais rápido possível", diz a legenda abaixo de uma foto em que a cantora aparece tomando uma água de coco na praia.

