Perfil falso que usa foto da Mulher Melão tem mais de 400 mil seguidores; modelo denúncia golpe

A- A+

Um perfil falso criado na rede social TikTok está usando a foto da Renata Frisson, a Mulher Melão, para divulgar conteúdos na internet. A conta, com mais de 400 mil seguidores, em sua descrição da bio induz os usuários a participarem de um grupo no Telegram.



Nesta sexta-feira, Frisson afirmou que registrou uma ocorrência na delegacia da Barra da Tijuca denunciando a prática que, segundo ela, vem sendo aplicada por criminosos há cerca de dois anos para ganhar dinheiro com a sua imagem.

Os golpistas, ainda de acordo com a mulher melão, criam listas de preços ofertando conteúdo em vídeo com valores que variam de US$ 30 a US$ 100 (entre R$ 147 e R$ 491). Nesta quinta-feira, quando esteve na Cidade da Polícia acompanhada do advogado, a modelo foi impedida de entrar por estar usando minissaia, top e salto alto. Em entrevista, Renata afirmou que se sentiu "frustrada e constrangida".

Outras contas falsas com cerca de 54 mil seguidores também compartilham fotos e vídeos da modelo na praia, dançando, na academia ou em seu apartamento.

— Eu quis fazer o boletim porque não acho justo esses criminosos estarem lucrando, usando minha imagem sem autorização. Espero que meu caso sirva de exemplo para outras meninas que também acabam se frustrando. O preço é caro por essa exposição toda. Por isso a gente cobra o conteúdo. Só eu posso lucrar com meu corpo — afirmou Melão

Frisson tem uma conta oficial para venda de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans. Ela acredita que pessoas ainda não identificadas estão se passando por ela em grupos privados nas redes sociais para pedir depósitos por pix em troca de vídeos da musa. Em média, a solicitação feita pelos golpistas é de pagamento de R$ 29,90 por imagens que nunca serão enviadas. Melão descobriu a fraude depois que seu escritório recebeu dezenas de reclamações dando conta do não envio de material exclusivo.



— Estão atuando há muito tempo, acredito que tenham movimentando muito dinheiro. E eles derrubam as minhas contas normais, e ficam fazendo comércio em cima do meu nome. Não tenho ideia do quanto já foi movimentado, mas com certeza é muita coisa, já que insistem no meu nome. Não tenho grupo nenhum, todo o meu conteúdo é exclusivo no OnlyFans — disse Frisson.

Mulher Melão não revela quanto fatura por mês, mas já admitiu ter ficado milionária devido a sua conta numa plataforma adulta, onde está desde abril de 2021.

— Tenho fãs de todas as partes do mundo. E os gringos são os que mais acessam e interagem, me tratam como uma rainha. Hoje meu canal é o mais bombado do Brasil — disse Frisson, em entrevista publicada em dezembro de 2021.

Veja também

MÚSICA Roberto Carlos vai reinar, como sempre, em mais uma apresentação no Classic Hall