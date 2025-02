A- A+

CULTURA Performance de Bruna Mascaro ganha exposição virtual a partir desta quinta-feira (20) "Procedimentos para Pequenas Derrubadas" propõe invetigação cênica a partir da figura do brinquedo João Bobo

A performance “Procedimentos para Pequenas Derrubadas” ganha uma exposição virtual a partir desta quinta-feira (20). Ela traz as artistas Bruna Mascaro e Iara Costa em uma investigação cênica sobre o brinquedo João Bobo.

O material pode ser conferido no Instagram de Bruna. Partindo da figura do João Bobo, aborda o imaginário das infâncias sobre virilidade, força e a construção de papéis binários de gênero.

O boneco é representado como um homem branco, forte, com expressão enraivecida e um cinturão de lutador, em uma pose que exibe seus músculos de forma imponente. Ele ganha significados a partir das interações das artistas e das imagens de Rayanne Moraes e Gabriel Mascaro.

Com incentivo do Funcultura, a exposição conta com fotografias e vídeos da performance das artistas. Na rede social também é possível conferir um texto alternativo da mostra.

O design e a expografia são assinados por Laura Morgado. O lançamento traz ainda um ensaio crítico com reflexões sobre o processo de criação, com orientação da pesquisadora Fernanda Capibaribe, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e um jogo de cartas educativo.

