CULTURA Performance de dança com fogo chega à Ilha de Deus, no bairro da Imbiribeira em Recife; confira Espetáculo Lumiar, da artista Marina Mahmood terá acesso gratuito ao público no Marco Zero da comunidade de tradição pesqueira

Projeto Lumiar apresenta espetáculo de dança com fogo com performance da artista Marina Mahmood neste sábado (20). Evento acontece na Ilha de Deus, no bairro da Imbiribeira na Região Metropolitana do Recife, com acesso gratuito.

A comunidade foi um dos locais escolhidos para o escoamento do projeto devido à forte relação que os seus moradores mantêm com a natureza. A ilha é uma Zona Especial de Interesse Social" (ZEIS). Assentada na bacia do Pina, a região representa uma das maiores áreas de mangue em zona urbana do Brasil. Seus moradores convivem diariamente com a natureza que os rodeia e a maioria deles tira o sustento da pesca e criação de sururu, peixes e camarão.

Com direção e performance da artista Marina Mahmood, acompanhada da trilha sonora desenhada ao vivo pelos músicos iezu kaeru, Diego Drão e Daniel Fino, e assistência de direção de Lau Veríssimo. A dançarina traz ao Lumiar materiais como bambolê, ferros e pó de serra para criar a relação com o fogo.

Serviço:

Lumiar

Quando: Sábado (20), às 19h30

Onde: Marco Zero da Ilha de Deus - Bairro da Imbiribeira. Rua São José

Acesso Gratuito

