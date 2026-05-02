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Saúde Perfume de Ozzy Osbourne ganha edição limitada em prol de ONGs que pesquisam sobre o Parkinson Czech & Speake, responsável pela fragrância, vai doar parte do valor para a Cure Parkinson's

Por mais de 30 anos, Ozzy Osbourne usou o mesmo perfume, o que se tornou sua marca (em quesitos olfativos), com a fragrância amadeirada como sua marca pessoal.

Essa forte ligação agora ganha um novo capítulo. A marca Czech & Speake, responsável pelo No. 88, está com uma edição inédita do produto em homenagem ao Príncipe das Trevas.

A influência do vocalista do Black Sabbath vai bem além do que inspiração para a criação do frasco e da identidade visual.

A marca decidiu doar 20% do valor de cada um para a ONG Cure Parkinson’s, que arrecada fundos para financiar pesquisas voltadas a encontrar cura ou reversão dessa condição. As informações são da Rolling Stone UK.

Ozzy Osbourne morreu no ano passado devido a complicações relacionadas à Doença de Parkinson. Ele estava afastado da música e, pouco antes, fez uma última apresentação.

Na ação, a Czech & Speake vai doar para a ONG Cure Parkinson’s £ 50 (cerca de R$ 338 na cotação atual) de cada frasco vendido a £ 250 (cerca de R$ 1.690 na cotação atual). Esse perfume foi lançado pela primeira vez em 1978.

— Muitas pessoas na indústria sempre perguntavam ‘que cheiro é esse’ e nunca imaginavam que fosse Ozzy — disse Sharon Osbourne, viúva do cantor, no lançamento da edição limitada, destaca a Rolling Stone UK. — Ele absolutamente se encharcava dela — acrescentou.

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