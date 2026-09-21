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DIA DO PERFUMISTA Como surge um perfume? Perfumista Veronica Kato fala sobre processo criativo Profissional aposta na alquimia nada óbvia dos florais como destaque entre as tendências atuais

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Anualmente, no dia 21 de setembro é celebrado o Dia do Perfumista, o profissional, que também é conhecido como "nez" (nariz em francês), por causa da sua habilidade excepcional de identificar notas aromáticas, é o responsável por criar as mais variadas fragrâncias, logo, a persona fundamental para que uma marca ou indivíduo ser reconhecido pelo cheiro.

Pense bem. Quantas vezes você já lembrou de alguém quando sentiu um aroma específico? É isso. Mais do que um produto, o perfume é um tipo de marca registrada, só que sensorial.

Batemos um papo exclusivo com Veronica Kato, head perfumista da Natura há 20 anos e responsável por todas as fragrâncias ao longo dessas duas décadas, e trazemos algumas curiosidades sobre a profissão e a forma como são criados cerca de 40 aromas por ano para a gigante de perfumaria nacional.



Kato é farmacêutica bioquímica de formação e destaca que o nascimento de um perfume pode surgir tanto a partir do que a matéria-prima pode oferecer como a partir da vontade de provocar determinadas sensações.

Ela ainda lembra que a Natura foi a primeira empresa nacional a utilizar a 'oud', madeira nobre árabe muito em voga atualmente na perfumaria internacional, lá pelos idos de 2017.

Confira trechos do bate-papo com a reportagem da Folha de Pernambuco.

Como você começa um perfume?

"A inspiração vem de um tema, o conceito que a gente quer trazer para uma nova criação. Às vezes, isso pode vir através de um ingrediente, como fizemos recentemente combinando ingredientes amazônicos combinados com os ingredientes do Nordeste. A gente misturou a baunilha amazônica com a baunilha daqui e a baunilha de Madagascar."

Fale sobre as tendências da perfumaria?

"Nós vemos a tendência gourmet, em que aparece a baunilha como uma das protagonistas, o adocicado misturado com salgado, todos os tipos de nuts, de amêndoas, desde pistache às nossas castanhas vêm numa onda crescente.

Temos ainda a volta das flores, mas de uma forma abstrata, menos óbvia. Por exemplo, a gente tem um perfume em que mistura a gardênia brasileira, o jasmim indiano, a peônia americana, a flor do mel trazida do México e a paramela da Patagônia. É uma combinação totalmente inusitada."

Você também cria uma fragrância a partir do pensamento de despertar certo tipo de emoção no consumidor?

"Ah, sim. Por exemplo, esse ano lançamos três fragrâncias da marca Humor que chama Amor Mood Booster. A Humor é uma marca com a qual a gente brinca com o humor das pessoas e a versão booster é para provocar uma 'explosão', e proporcionar alguma coisa que você não tem no momento: Ânimo, Confiança e Vibrações. Para essas formulações, usamos cítricos como mexerica, bergamota, grape fruit, limão, além de rosa, notas amadeiradas, etc."

Como vocês testam as essências antes de lançarem no mercado?

"A gente realiza os testes em São Paulo e Pernambuco, às cegas, utilizando um aparelho que capta a sensação imediata do usuário assim que ele entra em contato com o perfume, sem tempo para pensar. Ele apenas fala a primeira coisa que sentiu no teste."

Dica da perfumista:

Sabe aquele hábito que muitos de nós temos de passar o perfume em um pulso e esfregar no outro? Tá erradíssimo, segundo Veronica Kato. De acordo com a perfumista, quando fazemmos isso, quebramos as moléculas do perfume e bagunça a alquimia milimetricamente pensada.

Qual o requisito básico para se tornar um perfumista profissional?

"Um perfumista ele é treinado para ter a memória olfativa de milhares de ingredientes e, ao longo da carreira, ele vai aprendendo os 'acordes'. Então, mesmo que o nariz dele, em algum momento, não esteja tão bem, ele consegue trabalhar. Uma das coisas que o perfumista vai aprender quando vai para escola é aprender os primeiros clássicos. E como perfumaria é muito mais uma sensação, a gente trabalha investigando quais sensações o ingrediente pode traduzir, uma nota, um caminho olfativo. Entre os caminhos olfativos mais clássicos são floral, amadeirado e frutado."

É verdade que o perfume muda ao longo do tempo, depois que colocamos?

"Ao longo do dia você vai voltar a cheirar seu braço, você vai notar que o cheiro vai mudar. Que a fragrância ela é um processo de alquimia, ela vai mudando de acordo com as notas.

Porque a perfumaria não é somente uma nota olfativa, né? O perfume tem três é três estágios: nota de saída, a nota de corpo e a nota de fundo. Então, ele vai evoluir no seu corpo."



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