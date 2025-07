Pergunta sobre cenas íntimas entre Zac Efron e Nicole Kidman faz marido da atriz sair de entrevista

A- A+

O marido de Nicole Kidman, Keith Urban, não gostou de ser perguntado sobre a realização de cenas quentes entre a atriz e Zac Efron, chegando a desligar a chamada durante uma entrevista no programa de rádio "Hayley & Max in the Morning", da Mix 102.3.

A conversa girava em torno das expectativas do músico neozelandês para a turnê mundial, "High and Alive", devido ao seu último álbum, intitulado ''High'', lançado em 2024. No entanto, um pedido feito pelo apresentador Max Burford, requisitando a participação de Keith no quadro "Muro da Verdade", gerou uma pergunta inusitada.

O radialista perguntou a opinião de Keith, 57, sobre as cenas íntimas gravadas pela esposa com atores mais novos que ele. Em "Tudo em Família" (2024) e "Babygirl" (2025), Nicole Kidman, 58, contracenou com Zac Efron, 37, e Harris Dickinson, 29, respectivamente, enfrentando o etarismo da indústria cinematográfica.

Durante o lançamento dessa produções, as cenas quentes protagonizadas pela vencedora do Oscar foram um tópico comentado na época.

"O que Keith Urban pensa quando vê sua linda esposa com lindos homens jovens, como Zac Efron, fazendo essas cenas de amor na televisão?", questionou Max Burford, resultando na desconexão imediata de Keith da entrevista.

Em seguida, surpreendidos com a atitude de Keith, os apresentadores presumiram que o músico não gosta de responder perguntas pessoais, principalmente sobre Nicole Kidman, além de ter ficado chateado com eles por terem abordado o assunto. "Nunca tinha visto alguém desligar o telefone durante uma entrevista comigo. Nós o chateamos, ele nos odeia", lamentou a apresentadora Hayley Pearson.

