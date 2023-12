Perícia encontra comprimidos no carro em que o ator de "Parasita" foi achado morto

A- A+

Imagens captadas por uma emissora de televisão da Coreia do Sul mostram policiais da capital Seul durante a perícia no carro de Lee Sun-kyun, de 48 anos. Ele foi encontrado morto junto com um frasco de comprimidos dentro do veículo, que estava parado em um parque no centro da cidade. Sun-Kyun enfrentava acusações por suspeita de uso de drogas e, devido a isso, já havia um perdido um papel em um filme policial.

Desde o início deste ano, Lee Sun-kyun enfrentou três sessões de interrogatório policial em relação à suspeita do uso de maconha e outras substâncias ilícitas. As interações ocorreram na residência de uma mulher em um distrito afastado de Gangnam, em Seul, em diferentes ocasiões, inclusive no último sábado. No vídeo, é possível ver as autoridades policiais em atuação dentro do veículo do ator. Veja:

Parasite actor Lee Sun-kyun has been found dead in an apparent suicide.



The actor had been under investigation over illegal drug use allegations and was subject to 19 hours of police questioning over the weekend . https://t.co/0DBiF2WAsW pic.twitter.com/xnL94OekmV — Sky News (@SkyNews) December 27, 2023

Em sua defesa, ator afirmou ter sido enganado pela dona da casa e que desconhecia as substâncias consumidas. Resultados negativos foram obtidos tanto nos testes rápidos de reagentes conduzidos durante as investigações policiais, quanto nos exames laboratoriais de drogas realizados pelo Serviço Forense Nacional da Coreia do Sul, em novembro deste ano.

A polícia suspeitava que Lee teria fumado maconha ou usado quetamina na residência de um dono de uma casa noturna de quem ele era próximo. Apesar de admitir o consumo de algumas substâncias, Lee alegou que as tomou como soníferos.

Além dessas acusações, Lee havia apresentado uma queixa por extorsão. Ele alegava ter sido coagido por funcionários do estabelecimento de entretenimento e perdido mais de 3,5 milhões de wones (cerca de R$ 20 mil).

Segundo a imprensa coreana, a polícia planeja encerrar a investigação sobre a suspeita de uso de drogas de Lee. No entanto, as autoridades afirmaram que ainda investigam as alegações de extorsão feitas por Lee contra o dono da boate.

Segundo a mídia coreana, o funeral de Lee será realizado de forma simples, com a presença de familiares e colegas. Ele deixa esposa e dois filhos.

Em 'Parasita' (2019), o ator interpretou Park Dong-ik, o dono da mansão de uma família rica. O filme exemplifica o contraste social no país.

A Coreia do Sul trata com rigor assuntos relacionados às drogas e seus crimes correlatos. A punição varia de seis meses até 14 anos de cárcere para casos traficantes e reincidentes.

