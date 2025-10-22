A- A+

TRUE CRIME "Perícia Lab" relembra o caso dos "Canibais de Garanhuns" em novo episódio da terceira temporada Programa sobre investigações criminais vai ao ar no canal AXN, aos sábados, às 22h40

Pernambuco foi palco de um crime brutal que chocou o Brasil em 2012. O caso dos “Canibais de Garanhuns” revelou um trio de serial killers que, após assassinar suas vítimas, utilizavam partes dos corpos para o preparo de salgados.

O crime é tema do quinto episódio da terceira temporada de “Perícia Lab”, que vai ao ar neste sábado (25), no canal AXN, às 22h40. Apresentado pelo ator André Ramiro (“Tropa de Elite”), o programa de true crime - coprodução entre a Sony Pictures Television e a Mood Hunter - combina dramatizações de crimes reais com experimentos técnicos em laboratório, revelando ao público os bastidores da perícia criminal.

Com vasta experiência em investigações de grande repercussão, o perito Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha analisam o trabalho científico feito para elucidação do caso. Em estúdio, eles buscam recriar métodos utilizados pelos especialistas forenses, como o processo de sequenciamento genético e o cruzamento de dados bancários.



“Na série, a gente sempre mostra experimentos reais ou simulações para explicar melhor alguma ideia. Não é do nosso interesse vender uma fantasia, mas sim mostrar o que pode ser feito em termos de perícia em qualquer parte do mundo, dependendo da situação e dos recursos disponíveis”, explica Ricardo Salada, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Quando o caso dos “Canibais de Garanhuns” veio à tona, a casa onde os três criminosos moravam foi vandalizada e incendiada pela população da cidade, que estava revoltada com o crime. O “Perícia Lab” chama atenção para como essa interferência pode acabar prejudicando o trabalho pericial.

“É possível que tenham sido eliminados vestígios que poderiam ter sido analisados, fornecendo mais informações aos peritos. Eles foram condenados pelas mortes de três pessoas, mas havia a suspeita de mais vítimas, sendo que isso nunca foi provado”, relembra Salada.

Por outro lado, o perito acredita que a forte comoção pública pode fazer com que casos como esse sejam esclarecidos mais rapidamente. “Hoje, as pessoas têm uma necessidade de resposta mais rápida. Essa pressão social dá uma sacudida na atuação das polícias, estimulando os profissionais a buscarem resultados mais eficientes em tempos menores”, analisa.

No novo episódio, Ricardo Salada e Telma Rocha se sentaram com três especialistas com o objetivo de discutir os perfis psicológicos dos “Canibais de Garanhuns”. Os três integravam uma seita que acreditava na ingestão de carne humana como parte de um ritual de purificação.

Jorge Negromonte, líder do trio, chegou a escrever um livro intitulado “Revelações de um Esquizofrênico”, onde relata suas alucinações. Apesar disso, o laudo pericial apresentado à Justiça considerou que os criminosos não sofriam de transtornos mentais que os tornaram inimputáveis por seus atos. Os três foram condenados e seguem presos em regime fechado.



