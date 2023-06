A- A+

SAÚDE Péricles, Alcione e Arlindinho: conheça as dietas das vozes do samba Reeducação alimentar e exercícios físicos também fazem parte do caminho adotado pelas estrelas para perder peso

Durante muito tempo eles travaram uma batalha contra a balança. A rotina intensa, combinada à má alimentação, resultou em um corpo acima do peso ideal e longe de ser saudável. Seja através da reeducação alimentar, dietas específicas, exercícios físicos ou pós-cirurgia, muitos artistas conseguiram transformar o corpo, aumentando a qualidade de vida.

Péricles

Sem intervenção, o cantor Péricles, de 56 anos, está na luta contra a obesidade e vem se esforçando para emagrecer. Em entrevista no início do mês ao programa É de Casa, da TV Globo, ele já perdeu 40.

Péricles afirmou que o sobrepeso começou a afetar a sua carreira, obrigando-o a fazer apresentações sentado pois não conseguia cantar em pé. No programa, ele contou ainda ter passado a adotar um ritimo menos intenso na sua carreira profissional, o que o permitiu ter tempo para treinar e cuidar do corpo.



Alcione

Em 2017, Alcione passou por problemas de saúde e precisou mudar a alimentação. Desde então, a Marrom emagreceu 24 quilos e vem mantendo a boa forma. Mesmo com a rotina corrida e atribulada com viagens e shows, a cantora garante que consegue seguir a dieta corretamente. Ela emagreceu depois do susto da internação em 2016, quando se submeteu a uma angioplastia com colocação de stent. Por conta disso, Alcione teve de fazer uma reedução alimentar e também começou a praticar exercícios físicos, sob orientação médica.

Arlindinho

Em 2015, Arlindinho decidiu mudar seus hábitos em prol de sua saúde. O cantor fez uma cirurgia bariátrica, que reduz o estômago, e desde então segue uma rotina saudável. O sambista deixou para trás 66 kg e já disse sentir uma grande diferença em seu desempenho durante os shows.

