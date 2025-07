A- A+

SAMBA RECIFE Péricles é confirmado no Samba Recife 2025; Mumuzinho, Menos é Mais e Tiee foram anunciados O festival, que conta com grandes nomes brasileiros do gênero, acontece nos dias 27 e 28 de setembro

''Até que durou'' a expectativa, mas o Samba Recife (@sambarecifeoficial), um dos maiores festivais de samba e pagode do Brasil, confirmou a apresentação de Péricles para o sábado, 27 de setembro, trazendo o seu repertório repleto de clássicos.



Além do conhecido Rei da Voz, o evento anunciou Mumuzinho no mesmo dia, Menos é Mais e Tiee no domingo, 28, nesta edição que acontece na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

Reunindo grandes nomes brasileiros do gênero, o Samba Recife já havia anunciado Thiaguinho e Jorge Aragão no dia 27, e Sorriso Maroto e Xande de Pilares no dia 28.



Em dia de alegria e ousadia para os pagodeiros, Péricles também leva sua emocionante voz com hits geracionais, enquanto Mumuzinho sobe no palco com seu carisma e repertório de sucessos para levantar o público,

No domingo, a energia contagiante do grupo Menos é Mais se soma ao romantismo de Tiee, em um segundo dia de evento que mistura gerações e diferentes estilos dentro do pagode.



Os ingressos estão à venda a partir de R$ 120, no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.

Com produção da Festa Cheia Produções, o Samba Recife aposta em uma estrutura de grande porte, que inclui dois palcos principais, além dos palcos ‘’Experimenta’’ e ‘’Pernambuco’’, áreas de alimentação e segurança. No ano de 2024, o festival reuniu mais de 80 mil pessoas ao longo dos dois dias.

Sobre o Samba Recife

Criado em 2003, o festival é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco, e se consolidou como um dos principais eventos de samba e pagode do Brasil.



A estrutura montada na Área Externa do Centro de Convenções recebe, todos os anos, milhares de pessoas vindas de várias regiões do país.

