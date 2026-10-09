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DIA DAS CRIANÇAS Péricles, Maria Helena e Patati Patatá se unem em nova versão de "O Circo da Alegria" Lançada nesta sexta-feira (9) a parceria celebra o Dia das Crianças com música, memórias afetivas e um videoclipe gravado no circo da dupla, em São Paulo

O clima de fantasia e diversão tomou conta do novo encontro musical entre Péricles, sua filha Maria Helena e a dupla Patati Patatá. Os artistas se uniram para regravar “O Circo da Alegria”, composição de Cid Guerreiro e Dito, em um projeto especial para celebrar o Dia das Crianças. A faixa chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (9), à meia-noite, enquanto o videoclipe foi disponibilizado no YouTube ao meio-dia.

Gravado no circo do Patati Patatá, em São Paulo, o clipe transporta os artistas para o universo mágico do picadeiro. A produção reúne malabaristas, acrobatas, trapezistas, equilibristas e contorcionistas em cenas que combinam música, cores e descontração, criando uma atmosfera pensada para encantar crianças e adultos.

Para Péricles, a parceria tem um significado que vai além da música. O cantor relembra que Patati Patatá fez parte da infância de Maria Helena, o que tornou a experiência de dividir esse momento com a filha ainda mais especial.

“Foi uma felicidade enorme estar com o Patati e Patatá. Eles fazem parte da infância da Maria Helena e têm um trabalho que conversa diretamente com as crianças e com as famílias. Poder viver esse momento agora, cantando ao lado da minha filha, tornou tudo ainda mais especial. O circo tem essa magia. Espero que essa sensação que o Patati e Patatá transmitem chegue a todo mundo que assistir ao clipe”, fala o artista.

A dupla também celebrou a colaboração, destacando a oportunidade de aproximar diferentes públicos e ampliar o alcance de seu trabalho por meio da música. A presença de Péricles e Maria Helena no circo foi recebida como uma forma de apresentar o universo de Patati Patatá a novas gerações, além de proporcionar um encontro entre artistas que dialogam com públicos de diferentes idades.

“A Maria Helena é um doce de criança. E é muito legal quando a gente pode unir outras parcerias musicais. Assim, a gente apresenta um pouquinho do Patati e Patatá para toda criançada que ainda não conhece e, vice-versa. Afinal de contas as crianças merecem um conteúdo de qualidade”, afirma a dupla.

Confira o videoclipe:

Uma tradição musical para o Dia das Crianças

A nova gravação faz parte de uma sequência de lançamentos que Péricles vem desenvolvendo desde 2022 para comemorar o Dia das Crianças ao lado da filha. Naquele ano, os dois apresentaram uma versão de “Superfantástico”, canção que marcou gerações e ganhou uma interpretação especial da dupla.

Em 2023, pai e filha voltaram a dividir os vocais em “Uni, Duni, Tê”, sucesso do grupo Trem da Alegria, com participação da youtuber MC Divertida. Já em 2024, Péricles ampliou a proposta ao se juntar ao Mundo Bita e a Thiaguinho na faixa inédita “O Que é, O Que é o Amor?”. Em 2025, ele e Maria Helena revisitaram o clássico “Meu Limão, Meu Limoeiro”.



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