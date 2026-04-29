Péricles lança clipe de single em parceria com Ana Castela; assista ao vídeo
"Simplesmente Acontece" foi lançada na última terça-feira (28), às 21h
O cantor Péricles lançou nesta quarta-feira (29) o videoclipe de “Simplesmente Acontece”, que conta com a parceria inédita de Ana Castela.
A faixa foi divulgada na noite da última terça-feira (28) às 21h, quando ficou disponível nas plataformas de streaming. Os artistas se conheceram quando participaram do programa "Criança Esperança", da TV Globo. Péricles já admirava o trabalho da artista sertaneja e decidiu fazer o convite.
O cantor revelou, em seu Instagram, o que motivou sua escolha e destacou o talento e o carisma da cantora. “A Ana é uma artista jovem, muito talentosa e carismática, e a vontade de gravar algo com ela já era antiga”, disse o cantor.
Nas redes sociais, Ana comentou que o convite para a parceria surgiu através de uma mensagem de WhatsApp enviada pelo cantor.
“Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou que estava querendo fazer um projeto e mandou algumas músicas. Teve uma ali que eu gostei, achei demais e ele também, e decidimos gravar essa música”, disse a cantora.
Confira: