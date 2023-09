Péricles volta ao Recife em novembro para "O Melhor Samba do Ano"; confira

A- A+

O cantor e compositor Péricles volta à capital pernambucana para “O Melhor Samba do Ano”, projeto que vai reunir ícones do samba brasileiro nos anos 90. Evento acontece no Clube Português, no dia 11 de novembro, a partir das 20h.

Além de Péricles, fazem parte do “Line Up” os cantores Marcelinho Freitas (ex-vocalista do grupo Sem Compromisso) e Salgadinho (Ex-vocalista do grupo Katinguelê), ambos com o projeto “Amigos do Pagode 90”, além do show do cantor Chrigor (ex-integrante do grupo Exaltasamba).

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site da Bilheteria Digital, nas Lojas Esposende dos Shoppings Riomar, Recife e Tacaruna e também na sede do Clube Português.

SERVIÇO:

O Maior Samba do Ano

Quando: Sábado, 11 de novembro de 2023, às 20h

Onde: Clube Português – Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife

Ingressos: no site

