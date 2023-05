Periferia ganha dia próprio no ciclo de escutas da Lei Paulo Gustavo para artistas e produtores

A- A+

A última rodada de escutas da Lei Paulo Gustavo, realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, ganhou uma novidade no calendário. No dia 30 de maio, um novo encontro foi marcado, dedicado aos artistas, produtores e técnicos das periferias do estado.

Esses últimos encontros serão dedicados às demandas específicas de cada segmento cultural, realizadas de forma totalmente online, pela plataforma Google Meet, com acesso realizado por aqui. As escutas, além de produtores e gestores, também reunirão os técnicos de cada setor, que deverão participar da reunião de suas linguagens.

As escutas da Lei Paulo Gustavo, que foi devidamente regulamentada pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, na última quinta-feira (11), são um passo necessário para a construção do plano de trabalho para sua execução, construído de forma coletiva e descentralizada. Ao todo, o Governo de Pernambuco executará R$ 99 milhões em recursos da LPG.

É uma oportunidade para os fazedores e fazedoras de cultura do Estado contribuírem de forma ativa para a aplicação da Lei. O objetivo da escuta é discutir de forma aprofundada as necessidades e gargalos que existem em cada linguagem artística, de modo a estruturar informações e indicadores que ajudem a gestão a elaborar os instrumentos de fomento (editais, prêmios, chamadas públicas, etc) mais eficazes. As escutas começam nesta segunda-feira (15) e seguem até o dia 30.



Confira o calendário completo:

15 de maio

10h - Design e Moda

14h - Música

16 de maio

10h - Fotografia e Artes Visuais

14h - Literatura

17 de maio

10h - Gastronomia

14h - Cultura Popular e Patrimônio

18 de maio

10h - Teatro

14h - Circo

19 de maio

10h - Artesanato

14h - Dança

22 de maio

10h - Audiovisual - Salas de Cinema

14h - Audiovisual

30 de maio

19h - Periferia

