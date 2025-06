A- A+

Cinema "Periférica - Mostra de Cinema de Camaragibe" está com inscrições abertas; saiba mais 4ª edição do evento recebe inscrições até 23 de junho, nas categorias de ficção, animação, documentário, infantil, ou experimental



Produções de cinema das “bordas do mundo”, são o foco da Periférica – Mostra de Cinema de Camaragibe, que está com inscrições abertas até o dia 23 de junho. Estão habilitados filmes nas categorias de ficção, animação, documentário, infantil, ou experimental com duração de no máximo 25 minutos e produzidos a partir de janeiro de 2023.

Serão aceitos apenas filmes de realizadores (as) brasileiros (as) ou de qualquer país que faça parte do Sul Global, segundo o conceito utilizado pelos BRICS. As inscrições são gratuitas e se darão unicamente por meio de formulário digital disponível no site www.periferica.art junto com o regulamento.

Cada realizador poderá submeter até dois curtas metragens. O resultado será divulgado nas redes sociais da Periférica Mostra de Cinema no dia 1º de agosto.





Mostras Temáticas

Nesta edição, a Periférica se divide em seis mostras temáticas para curtas brasileiros e estrangeiros. São elas:

Mostra No Sul do Mundo: Dedicada a filmes produzidos no Sul Global. Substitui as mostras África é um Continente e Dona Dora, presentes na edição anterior. Inclui produções de outros continentes na periferia do sistema, para além de África e América Latina.

Mostra Infantil Por Nossos Olhos: Focada em produções audiovisuais para o público infanto juvenil.

Mostra Des(envolvimento): Para curtas metragens brasileiros que encaixem com o espírito e temática da mostra.

Mostra Josenita Duda: Para curtas nacionais produzidos de mulheres cis/trans e público LGBTQIAPN+.

Mostra Juriti: Para curtas nacionais de pessoas pretas, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e povos ciganos.

Mostra Eco-Tecnologia e Saúde Mental: Temática meio ambiente, tecnologia, experimental e saúde mental.



A programação do evento ocorrerá no segundo semestre deste ano com uma programação de curtas em comunidades de Camaragibe de forma itinerante com a participação de realizadores locais, além de uma mostra online.

Sobre a Periférica

A Periférica é a primeira Mostra de Cinema de Camaragibe com foco na produção audiovisual de comunidades do Sul Global. Sua primeira edição ocorreu em 2017, reabrindo as portas do Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro na cidade. Com o tema “Correr Estrada a Arte de Tecer”, a edição de 2025 homenageia o músico e produtor Jeff Juriti e as Tapeceiras de Camaragibe.

“Buscamos filmes que reflitam diferentes realidades, trazendo para o centro do debate culturas e corpos periféricos, que existem e sentem dentro de relações subalternizadas, mas que afirmam seu lugar no mundo com fazeres e saberes que desarranjam as hierarquias da metrópole”, explica Ângelo Fábio, diretor geral e relações internacionais da Periférica.

A Mostra Periférica de Cinema é um exemplo concreto de como iniciativas culturais podem catalisar o desenvolvimento local, oferecendo oportunidades para que talentos das periferias se conectem com o mundo do audiovisual e gerem impacto em suas comunidades.



A 4ª edição da Periférica tem Incentivo Cultural do Funcultura do Governo de Pernambuco e apoio da PNAB PE, edital realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco e Ministério da Cultura do Governo Federal. O evento tem realização da Sudaca's Núcleo de Ideias Criativas.

Mais informações: www.periferica.art

