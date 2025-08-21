A- A+

7ª arte Periférica Mostra de Cinema divulga filmes selecionados para a 4ª edição A 4ª edição do evento será realizada na segunda quinzena de setembro e homenageia o músico e produtor Jeff Juriti e as Tapeceiras de Camaragibe

Os curtas-metragens selecionados para a 4ª edição da Periférica Mostra de Cinema foram anunciados na terça-feira (19). O evento será realizado na segunda quinzena de setembro, no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, na Vila da Fábrica, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Dos 433 inscritos em seis categorias, foram selecionados 58 filmes para compor a programação.



Com incentivo do Funcultura e apoio do Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-PE), a Periférica agora homenageia o músico e produtor Jeff Juriti e as Tapeceiras de Camaragibe, enquanto apresenta produções audiovisuais nacionais e estrangeiras.

A programação da mostra inclui, ainda, curtas em comunidades da cidade, de forma itinerante, com a participação de realizadores locais, além de uma mostra online.

"As mais de 400 inscrições de curtas de realizadores de todo o Brasil demonstram o potencial da Periférica em dialogar com o setor audiovisual nacional que também está em sintonia com a proposta do evento. As mostras foram pensadas e bem distribuídas para apresentar ao público as diferentes realidades e visões da periferia global", reflete Jarmeson de Lima, diretor de programação da Mostra Periférica.

Periférica Mostra de Cinema

Produções de cinema das “bordas do mundo” são o foco da Periférica Mostra de Cinema, que reúne curtas-metragens de até 25 minutos nas categorias de ficção, animação, documentário, infantil, ou experimental, produzidos a partir de janeiro de 2023, de realizadores brasileiros ou de qualquer país que faça parte do Sul Global, segundo o conceito utilizado pelos Brics.



A Periférica é a primeira Mostra de Cinema de Camaragibe com foco na produção audiovisual de comunidades do Sul Global. Sua primeira edição ocorreu em 2017, reabrindo as portas do Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro na cidade, com o tema “Correr Estrada a Arte de Tecer Caminhos”.

“O ano de 2025 marca o encerramento de um ciclo: a partir de 2026, a Periférica se renova e passa a se chamar 'Periférica Sul Global – Mostra de Cinema', ampliando ainda mais seu horizonte de atuação”, antecipa Ângelo Fábio, diretor-geral e relações internacionais da Periférica. “A Periférica Mostra de Cinema chega à sua 4ª edição reafirmando seu compromisso com os encontros e a construção de novas pontes. Nesta edição, ampliamos parcerias e abrimos caminhos para conexões importantes, como a aproximação com o FICAA, Festival Internacional de Cinema Africano da Argentina, o Observatório Sur AR, além da curadoria genuinamente infantil à frente da janela Por Nossos Olhos. Também fortalecemos o diálogo direto com as comunidades de Camaragibe, reafirmando nossa essência territorial e coletiva”, detalha Ângelo. Nesta edição, a Periférica se divide em seis mostras temáticas para curtas brasileiros e estrangeiros. Foto:Divulgação/Periférica Mostra de Cinema.

Mostras temáticas

Nesta edição, a Periférica se divide em seis mostras temáticas para curtas brasileiros e estrangeiros. São elas:



- Mostra No Sul do Mundo: Dedicada a filmes produzidos no Sul Global. Inclui produções de outros continentes na periferia do sistema, para além de África e América Latina;

- Mostra Infantil Por Nossos Olhos: Focada em produções audiovisuais para o público infanto juvenil;

- Mostra Des(envolvimento): Para curtas metragens brasileiros que encaixem com o espírito e temática da mostra;

- Mostra Josenita Duda: Para curtas nacionais produzidos de mulheres cis/trans e público LGBTQIAPN+;

- Mostra Juriti: Para curtas nacionais de pessoas pretas, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e povos ciganos;

- Mostra Eco-Tecnologia e Saúde Mental: Temática meio ambiente, tecnologia, experimental e saúde mental.



Confira os curtas selecionados em cada categoria:



Mostra Josenita Duda

- A Pisada é Delas: Mulheres do Coração Nazareno - Patricia Yara Rocha - PE

- À Porta - D'Andrade - RJ

- Do Tanto de Telha no Mundo - Bruno Brasileiro - CE

- Eu Não Estou em Lugar Nenhum - Antônio Cortez e Danilo Teixeira - SP

- Flor da Idade - João Henrique Santos - SP

- Lírios - Lupe Capitani - MT

- Pegada - Késsia Nascimento - CE

- A Noite da Metamorfose - Kalor - PE

- Pedagogias da Navalha: Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma

Encruzilhada - Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos - RJ



Mostra Dês(envolvimento)

- As Gingers - Pedro Murad - RJ

- Iyá Lucia de Oxum - Marcio Graffiti - RJ

- O sagrado que dança - Lucas Jesus - MG

- Planeta Fome - Édier William - RO

- O Carnaval de Pelé - Daniele Leite e Lucas Santos - PE

- Arte Quilombola, o legado continua - Claudia Chaves - BA

- Deixa - Fernando Marron - RJ

- O Canto - Isa Magalhães e Izabella Vitorino - AL

- Aconteceu a Luz da lua - Crystom Afronario - RS

- Histórias do Alto - Carlos Kamara - PE

- PX Origens - Adalberto Oliveira - PE



Mostra Eco-Tecnologia e saúde Mental

- A Travessia - Sergio Martinelli - GO

- O Que As Águas Falam - Yasmim La travessiasuz - SP

- KIV - Cezar Maia - PE

- Chorumelas - Raquel Deliberador - PR

- Fruto Desse Chão - Carlon Hard - PR

- Travando Lutas - Beni Campos - RJ

- A Casa Amarela - Adriel Nizer - PR

- Onde as flores crescem - Fabrício de Lima - SP

- Insustentável: a realidade do petróleo na Amazônia - André Borges; Fer Ligabue-DF



Mostra Juriti

- Caluim - Marcos Alexandre - BA

- Corraveara - Julhin de Tia Lica - RN

- Daria um filme -Matheus Tobias - SP

- Encarnada - Helena Tenderini - PE

- MALUNGA - Gal Souza - SP

- MIRA - Sóllon Rodrigues - PB

- Ninguém Canta Igual Eu Canto - Beatriz Lindenberg - ES

- Rezadeira - Heric Ferreira, Lucas Conceição e Diego Maia - PA

- Vão das Almas - Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape - DF/GO



Mostra Infantil "Por Nossos Olhos"

- A Abelha Uruçu - Alunos da Escola Municipal Governador Lacerda de Aguiar - ES

- Circo Celeste - Rafael Humberto Barbosa e Silva - GO

- Dandara - Raquel Rosa - GO

- Dodói - Raquel Deliberador - PR

- Fiando Tempo - Alunos da Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de

Carvalho - RN

- Memória de Pivete - Pedro Santi - SP

- Notícias da Lua - Sérgio Azevedo - SC

- O sonho de Dandara - Natalí Toledo - PB

- Passa a Bola - Guilherme Herrera Falchi - SP

- Receita de Vó - Carlon Hardt - PR



Mostra "No Sul do Mundo"

- A Chuva Não Me Viu Passar - Leonardo Gatti - SC

- A Jornada de Piatã - Lallo Bocchino - SC

- Manoel Loreno: Improviso e Paixão - Enzo Rodrigues - ES

- No Instante Desse Sorriso - Alan Orlando - RS

- Órfãos do Imperador - Thiago Alonso - GO

- Paulista, cidade do mar e da luz - Carlos Gomes - PE

- Quando o passado for presente lembra-se de mim no futuro - Rafael Vilarouca - CE

- Ralado - Felippy Damian - MT

- SURDIR - Gabriela Grigolom, Jonatas Medeiros - PR

- El silencio del Corazón - Fernando Lazzarini - AR

Com informações da assessoria.



