cinema Quarta edição da Periférica Mostra de Cinema tem inínio nesta quarta-feira (17); confira programação O evento exibe programação de curtas e longas no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, em Camaragibe

A 4ª edição da Periférica Mostra de Cinema, uma iniciativa da Sudaca's Núcleo de Ideias Criativas, anuncia a programação que ocupará o Cineteatro Bianor, no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, de 17 a 21 de setembro.

Ao todo, serão exibidos 65 filmes, entre eles 58 curtas-metragens brasileiros e estrangeiros selecionados para seis mostras temáticas, nas categorias de ficção, animação, documentário, infantil, ou experimental.

A Periférica é a primeira Mostra de Cinema realizada no município de Camaragibe com foco na produção audiovisual das periferias do mundo. Sua primeira edição ocorreu em 2017, reabrindo as portas do Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro na cidade.

O encerramento do evento acontecerá no Cinema São Luiz, na Rua da Aurora, na Boa Vista, no dia 4 de outubro, às 16h, com seleção de filmes da mostra seguida do debate com o tema “Periferias Plurais: Encontros do Cinema Pernambucano”.

Homenageados

Com o tema “Correr Estrada a Arte de Tecer Caminhos”, a edição de 2025 homenageia o músico e produtor Jeff Juriti e as Tapeceiras de Camaragibe.

"As mais de 400 inscrições de curtas de realizadores de todo o Brasil demonstram o potencial da Periférica em dialogar com o setor audiovisual nacional que também está em sintonia com a proposta do evento. As mostras foram pensadas e bem distribuídas para apresentar ao público as diferentes realidades e visões da periferia global", reflete Jarmeson de Lima, diretor de programação da Mostra Periférica.

Oficinas

Até o dia 1º de outubro, a Periférica Mostra de Cinema promove diversas oficinas do ciclo de ações heutagógicas (formativas), em parceria com o projeto Letramento Cineclube, idealizado pela Professora Mércia Queiroz da Silva, da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Carlos Frederico do Rêgo Maciel.

O público pode se inscrever através do preenchimento de um formulário digital, até a data de cada oficina, com vagas limitadas e nas modalidades presenciais e online.

Mostras Temáticas

Nesta edição, a Periférica se divide em seis mostras temáticas para curtas brasileiros e estrangeiros. São elas:

- Mostra No Sul do Mundo: Dedicada a filmes produzidos no Sul Global. Inclui produções de outros continentes na periferia do sistema, para além de África e América Latina.

- Mostra Infantil Por Nossos Olhos: Focada em produções audiovisuais para o público infanto juvenil.

- Mostra Des(envolvimento): Para curtas metragens brasileiros que encaixem com o espírito e temática da mostra.

- Mostra Josenita Duda: Para curtas nacionais produzidos de mulheres cis/trans e público LGBTQIAPN+.

- Mostra Juriti: Para curtas nacionais de pessoas pretas, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e povos ciganos.

- Mostra Eco-Tecnologia e Saúde Mental: Temática meio ambiente, tecnologia, experimental e saúde mental.

Confira a programação:

Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro - Vila da Fábrica – Camaragibe/PE

Quarta-feira – 17/09

10h — Mostra Infantil 1 (classificação: livre)

Dandara – dir. Raquel Rosa (GO)

Dodói – dir. Raquel Deliberador (PR)

Fiando Tempo – dir. alunos da Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho (RN)

Memória de Pivete – dir. Pedro Santi (SP)

Passa a Bola – dir. Guilherme Herrera Falchi (SP)

15h — Mostra Infantil 2 (classificação: livre)

A Abelha Uruçu – dir. alunos da Escola Municipal Governador Lacerda de Aguiar (ES)

Circo Celeste – dir. Rafael H. Barbosa e Silva (GO)

Notícias da Lua – dir. Sérgio Azevedo (SC)

O Sonho de Dandara – dir. Natalí Toledo (PB)

Receita de Vó – dir. Carlon Hardt (PR)

16h — Mostra Eco-Tecnologia (classificação: 12 anos)

Com filmes de temáticas ambientais e sociais.

18h — Evento de abertura

18h30 — Sessão Visões Periféricas (classificação: 12 anos)

Seeking Aline – dir. Rokhaya Marieme Balde

Fogo no Canavial – dir. Jota Carmo

Quinta-feira – 18/09

10h — Mostra Infantil 1 (classificação: livre)

(reprise da sessão de quarta-feira)

15h — Mostra Infantil 2 (classificação: livre)

(reprise da sessão de quarta-feira)

16h — Mostra Dês(envolvimento) (classificação: 12 anos)

Com filmes sobre culturas populares, identidades e territórios.

18h30 — Longa pernambucano

Propriedade – dir. Daniel Bandeira (classificação: 14 anos)

Sexta-feira – 19/09

10h — Mostra Infantil 1 (classificação: livre)

15h — Mostra Infantil 2 (classificação: livre)

16h — Mostra Juriti (classificação: 12 anos)

Destaque para produções independentes com forte presença feminina e ancestral.

18h30 — Longa pernambucano

Tijolo por Tijolo – dir. Quentin Delaroche e Victória Álvares (classificação: livre)

Sábado – 20/09

14h — Mostra Infantil 1 (classificação: livre)

15h — Mostra Infantil 2 (classificação: livre)

16h — Mostra No Sul do Mundo (classificação: 12 anos)

Filmes do Sul e Sudeste do Brasil e da América Latina.

18h30 — Debate: Periferias Plurais

Com Patricia Yara, Daniel Bandeira, Izabel Melo, Rebeca Traore e Poeta de Malunguinho

Mediação: Thor Neukranz (Encontros do Cinema Pernambucano)

19h30 — Panorama Sul Global (classificação: livre)

A 7 Palmas da Liberdade – dir. Joyce Cursino

El Beat – dir. Irene Lema Dimaté

21h — Atividade cultural

Domingo – 21/09

14h — Atividade cultural

16h — Mostra Josenita Duda (classificação: 16 anos)

Com destaque para produções femininas e afro-brasileiras.

18h30 — Longa pernambucano

O Bem Virá – dir. Uilma Queiroz (classificação: livre)

Cinema São Luiz - Rua da Aurora – Boa Vista, Recife/PE

Sábado – 04/10

16h — Seleção de filmes + debate Periferias Plurais

Encerramento oficial do festival

Programação Online (pelo site)

Segunda - 22/09

18h00

Mostra Eco-Tecnologia

Terça - 23/09

18h00

Mostra Dês(envolvimento)

Quarta - 24/09

18h00

Mostra No Sul do Mundo

Segunda - 29/09

16h00

Mostra Josenita Duda

Terça - 30/09

16h00

Mostra Juriti

