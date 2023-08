"Período complicado", diz filho de Faustão sobre estado de saúde do apresentador; veja vídeo

A- A+

João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, usou o Instagram para comentar o estado de saúde do pai e agradecer às mensagens positivas dos fãs. Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, no Hospital Albert Einstein, no Rio de Janeiro, devido a uma insuficiência cardíaca e segue à espera de um transplante de coração. Na legenda do post, João classificou o período como “complicado”.

“Galera, essa mensagem aqui é para agradecer a todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para gente. Eu queria dizer para vocês que ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança e certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a luta, galera” disse.





As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo”,disse o jovem na legenda da postagem.



Boletim médico publicado pelo Albert Einstein no último domingo (20) indicou agravamento no estado de saúde e a necessidade de um transplante coronário. Faustão está na fila transplante do SUS.

“Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco (…) Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo”.

