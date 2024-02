A- A+

MÚSICA "Perna Bamba", de Parangolé e Leo Santana, cresce 462% no exterior durante o Carnaval Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Itália e México foram os países que mais buscaram pelo termo "Brazil Carnival" no Spotify

O Carnaval já passou, mas o Spotify segue divulgando os números relacionados ao consumo de música na plataforma durante a festa. A novidade da vez é que não foi só no Brasil que os hits carnavalescos bombaram.

“Perna Bamba”, cantada por Parangolé e Leo Santana, ficou em segundo lugar no ranking nacional de músicas mais executadas durante o período de 10 a 13 de fevereiro. Fora do País, no entanto, a faixa foi a que apresentou o maior crescimento: 462%.

“Macetando”, de Ivete Sangalo e Ludmilla, que foi a canção mais escutada por aqui, teve um aumento de 102% internacionalmente, no mesmo período. Já “Canudinho - Ao Vivo”, de Gusttavo Lima e Ana Castela, apresentou um crescimento de 78% entre os usuários estrangeiros.

Falando em gêneros musicais, o Axé foi destaque no Carnaval e cresceu 55% no exterior. Portugal lidera aparece como o maior país consumidor do ritmo, seguido por Argentina, Estados Unidos, Chile e Peru, consecutivamente.

Outro dado apresentado pelo Spotify foi o aumento nas buscas pelos termos “Carnaval” e “Brazil Carnival”, que subiram 250% no exterior. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Itália e México foram os que mais procuraram pelos termos.

