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ESTREIA Pernambucana Andry estreia na música autoral com o single e clipe "Te encontrar" Cantora e compositora recifense inicia carreira solo com lançamento independente inspirado em memórias afetivas, tendo o R&B e a música brasileira contemporânea como referências

A cantora e compositora pernambucana Andry dá início à sua trajetória na música autoral com o lançamento de "Te encontrar", faixa que chega às plataformas digitais acompanhada de videoclipe.

Nascida no Recife e criada no bairro do Jordão, na Zona Sul da capital pernambucana, a artista aposta em uma produção independente para marcar sua estreia.

A composição mergulha em sentimentos ligados ao afeto, à saudade e às lembranças de um relacionamento, explorando a permanência das experiências amorosas na memória.

“A obra ‘Te encontrar’ traz sentimentos que diversas pessoas já sentiram: o carinho por alguém, a saudade, a paixão e as memórias que continuam. Amor, história e encontros deixam raízes, passando por diferentes vivências e encontrando espaço na vida de quem escuta, com a vontade de reencontrar o que marcou”, afirma Andry.

As vivências pessoais servem de ponto de partida para a criação da artista, que aproxima influências do R&B e da música brasileira contemporânea.

“O gênero musical R&B e a música brasileira contemporânea são influências artísticas para apresentar uma obra que transmite amor, essência, fatos reais e emoção. Em ‘Te encontrar’, por exemplo, tem um amor que permanece vivo dentro das lembranças e das sensações que ficam guardadas na memória”, explica.

O single foi desenvolvido em parceria com o selo Cria Label. A produção musical ficou a cargo de Ed Wav, que também divide a autoria da canção com Andry e assina mixagem, masterização, gravação dos instrumentos e programação dos sintetizadores. A guitarra é de Henrique Silva.

O videoclipe foi filmado entre a paisagem natural de Maracaípe, em Ipojuca, e o MOB Studio, em Boa Viagem, no Recife.

A realização reúne Dreyce Vital e Sandy Leah na direção geral e produção executiva, Felipe Alves na direção de fotografia e Júnior Jive na captação, edição e codireção do clipe.

Para a artista, a estreia representa mais do que o lançamento de uma música.

“Mais do que um lançamento, este momento representa a realização de um sonho de longos anos, sobretudo porque acredito na transformação social por meio da música e de maneira coletiva e colaborativa. Inclusive, temos uma equipe multidisciplinar formada por profissionais locais que acreditam na carreira artística e contribuem diretamente para essa realização. Além da equipe técnica, existe uma rede de apoio composta por amizades, parcerias e pessoas que acompanham a minha história. Tanto na arte quanto socialmente, a gente busca criar identificação e despertar sentimentos das pessoas”, destaca.

"Te encontrar" inaugura um projeto de longo prazo. A proposta é apresentar novos lançamentos, ampliando sua produção autoral por meio de canções que dialogam com experiências pessoais, afetos e histórias compartilhadas, além de fortalecer a conexão com o público e com sua comunidade.



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