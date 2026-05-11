Pernambucanas Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe participam de mostra no Itaú Cultural

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Até o próximo dia 21 de junho a "Ocupação Ana Botafogo" segue em celebração a um dos nomes fortes da arte da dança no Brasil e no mundo, em mostra em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo.



Na programação, até o próximo domingo (17), a dança em sinergia com a mostra - que remete à arte de Ana Botafogo - leva representantes de estados diversos, entre eles Pernambuco, com Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe com espetáculo apresentado nesta sexta-feira (15).



O trio pernambucano apresenta "Locomotivas", obra que revisita um dos Patrimônios Culturais do País, o Frevo, em diálogo com a cultura popular, o audiovisual e a dança contemporânea.



Bailarinos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além de Alagoas, também integram programação da mostra, que tem acesso gratuito ao público.



A Mostra

A trajetória de cinco décadas de dança de Ana Botafogo é mote da Ocupação no Itaú Cultural, aproximando o público da linguagem do balé clássico, especialidade da artista carioca.



Produção contemporânea de dança em meio a trabalhos que atravessam corpo, território e tradição, do clássico ao contemporâneo, a programação inclui também a dança popular e a ancestralidade.



Espetáculos da semana

A partir desta terça-feira (12), a programação - divulgada pelo Itaú Cultural - será aberta com "Transversa", apresentado pela bailarina paulista Ana Catarina Vieira.









Sua formação passa pelo balé clássico, danças populares brasileiras e também por criações contemporâneas.

Na quarta (13) é a vez da artista alagoana Joelma Ferreira chegar com o espetáculo "Cheia", fundindo dança e audiovisual em reflexão à relação ancestral de mulheres negras filhas de Oxum com o chão em que vivem.



Já na quinta-feira (14), a baiana Inaê Moreira apresenta "Ecos da Separação", ocasião em que ela paresenta uma experiência sensorial a partir de frames de sonhos, gestos e sonoridade que resistem ao esquecimento e convocam presença negras.

Pernambucanas no palco

E na sexta-feira (15), Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe leva o frevo pernambucano para terras paulistas no espetáculo "Locomotivas".



Com direção de Jorge Garcia, o trio revisita o Frevo em diálogo com outras linguagens, sob inspiração de um trabalho de videodança homônimo, lançado em 2021.



O trabalho das pernambucanas explora a transformação do corpo em motor e a memória em combustível, trazendo à luz narrativas históricas silenciadas, a exemplo do protoganismo das mulheres negras no Frevo.



A programação será encerrada com o espetáculo "Q Brô", apresentado no sábado (16) e no domingo (17) pelas artistas mineiras Dudude e Lina Lapertosa.



Juntas elas exibem no palco experiência que entrelaça técnica, escuta e liberdade.



SERVIÇO

Mostra de dança em sinergia com a "Ocupação Ana Botafogo"

Com participação do trio de bailarinas pernambucanas Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe

Quando: de terça-feira (12) a domingo (17), às 20h (quinta a sábado) e às 18h (domingo)

Onde: Itaú Cultural (piso térreo) - Av. Paulista, 149, São Paulo

Acesso gratuito com reserva de ingressos na plataforma INTI (acesso pelo site do Itaú Cultural).

Informações: @itaucultural





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