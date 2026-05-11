Seg, 11 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DANÇA

Pernambucanas Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe participam de mostra no Itaú Cultural

Mostra "Ocupação Ana Botafogo" reúne bailarinas de Pernambuco e de outros estados para apresentações em São Paulo

Reportar Erro
Trio de bailarinas pernambucanas apresenta espetáculo dentro da programação da "Ocupação Ana Botafogo", no Itaú CulturalTrio de bailarinas pernambucanas apresenta espetáculo dentro da programação da "Ocupação Ana Botafogo", no Itaú Cultural - Foto: Nina Xará

Até o próximo dia 21 de junho a "Ocupação Ana Botafogo" segue em celebração a um dos nomes fortes da arte da dança no Brasil e no mundo, em mostra em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo.

Na programação, até o próximo domingo (17), a dança em sinergia com a mostra - que remete à arte de Ana Botafogo - leva representantes de estados diversos, entre eles Pernambuco, com Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe com espetáculo apresentado nesta sexta-feira (15).

O trio pernambucano apresenta "Locomotivas", obra que revisita um dos Patrimônios Culturais do País, o Frevo, em diálogo com a cultura popular, o audiovisual e a dança contemporânea.

Bailarinos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além de Alagoas, também integram programação da mostra, que tem acesso gratuito ao público.

A Mostra
A trajetória de cinco décadas de dança de Ana Botafogo é mote da Ocupação no Itaú Cultural, aproximando o público da linguagem do balé clássico, especialidade da artista carioca.

Produção contemporânea de dança em meio a trabalhos que atravessam corpo, território e tradição, do clássico ao contemporâneo, a programação inclui também a dança popular e a ancestralidade.

Espetáculos da semana
A partir desta terça-feira (12), a programação - divulgada pelo Itaú Cultural - será aberta com "Transversa", apresentado pela bailarina paulista Ana Catarina Vieira.

 

Leia também

• Prédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em Londres

• Turnê "Djavanear 50 Anos": primeiro show aconteceu em São Paulo nesta sexta (8); veja setlist

• Cristina Amaral leva forró até a casa das pessoas com projeto "Forró na Sua Casa"



Sua formação passa pelo balé clássico, danças populares brasileiras e também por criações contemporâneas.

Na quarta (13) é a vez da artista alagoana Joelma Ferreira chegar com o espetáculo "Cheia", fundindo dança e audiovisual em reflexão à relação ancestral de mulheres negras filhas de Oxum com o chão em que vivem.

Já na quinta-feira (14), a baiana Inaê Moreira apresenta "Ecos da Separação", ocasião em que ela paresenta uma experiência sensorial a partir de frames de sonhos, gestos e sonoridade que resistem ao esquecimento e convocam presença negras.

Pernambucanas no palco
E na sexta-feira (15), Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe leva o frevo pernambucano para terras paulistas no espetáculo "Locomotivas". 

Com direção de Jorge Garcia, o trio revisita o Frevo em diálogo com outras linguagens, sob inspiração de um trabalho de videodança homônimo, lançado em 2021.

O trabalho das pernambucanas explora a transformação do corpo em motor e a memória em combustível, trazendo à luz narrativas históricas silenciadas, a exemplo do protoganismo das mulheres negras no Frevo.

A programação será encerrada com o espetáculo "Q Brô", apresentado no sábado (16) e no domingo (17) pelas artistas mineiras Dudude e Lina Lapertosa.

Juntas elas exibem no palco experiência que entrelaça técnica, escuta e liberdade.

SERVIÇO
Mostra de dança em sinergia com a "Ocupação Ana Botafogo" 
Com participação do trio de bailarinas pernambucanas Inaê Silva, Luara Olívia e Marcela Filipe
Quando: de terça-feira (12) a domingo (17), às 20h (quinta a sábado) e às 18h (domingo)
Onde: Itaú Cultural (piso térreo) - Av. Paulista, 149, São Paulo
Acesso gratuito com reserva de ingressos na plataforma INTI (acesso pelo site do Itaú Cultural).
Informações: @itaucultural


 

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter