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AUDIOVISUAL

Pernambucana Cordeluz Audiovisual e Warner Bros revelam primeira imagem de "Zoombie Pet Shop"

Filme, especial de Halloween, tem estreia prevista para outubro de 2027

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Filme tem estreia prevista para outubro de 2027Filme tem estreia prevista para outubro de 2027 - Foto: Divulgação)

O Halloween de 2026 já passou, mas a Warner Bros em parceria com a produtora pernambucana Cordeluz Audiovisual já está com novidades para os fãs do audiovisual um ano antes do próximo Dia das Bruxas.

É que "Zoombie Pet Shop - Especial de Halloween" teve sua primeira imagem revelada, um ano antes do lançamento do longa previsto para outubro de 2027.

Com produção e direção de Rodrigo César, e codireção de Marcelo Vaz, o roteiro traz a aventura do vira-lata Tapioca, que não foi adotado por ninguém. No entanto, é ele quem vai salvar a turma toda de um pet shop em uma certa noite de travessuras.

Fora do eixo
Baseado em uma história original de E. L. Katz, o especial, com adaptação de Cadu Pereiva e Rodrigo César, sai do eixo Rio-São Paulo ao firmar parceria com a produtora pernambucana Cordeluz.

 

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A coprodução reforça a aposta da Warner Bros na descentralização da produção audiovisual no Brasil, ampliando o mapa de onde nascem as histórias brasileiras que chegam ao grande público.

"Zoombie Pet Shop", portanto, foi concebido do Nordeste para divertir famílias no Brasil e no mundo.

Personagens
Além de Tapioca, compõem o elenco do filme Guta, jabuti ranzinza, lenta para fugir, mas rápida para responder. Sônia, um bichon maltês vaidosa, de autoestima inabalável, também é destaque do longa.

Já Edu, um dálmata galã que faz pose para humanos e Carlota, uma calopsita fofoqueira, informante oficial do pet shop, completam o time.

Cordeluz
Produtora sediada no Recife, a produtora Cordeluz Audiovisual se dedica a filmes, séries e documentários. 

Fundada em 2006 pelo diretor e produtor Rodrigo César, integrante da Academia Brasileira de Cinema Cordeluz atua na produção, criação e finalização de trabalhos que passam, entre outros, por "Lucicreide Vai Pra Marte" e "Partiu América".

Além da Warner Bros, com quem fez parceria, a Cordeluz também colaborou com Netflix, Globo Filme, Century Fox, Canal Brasil, Downtown Filme e Paris Filmes, entre outros players.
 

SERVIÇO
"Zoombie Pet Shop - Especial Halloween"
Parceria da Warner Bros com a pernambucana Cordeluz Audiovisual
Estreia em outubro de 2027
 

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