Reality Musical Pernambucana de 13 anos é a primeira aprovada na atual edição do The Voice Kids Recifense Mirelly Raiane se apresentou neste domingo (7), penúltimo dia da fase Audições às Cegas

O "Recife diferenciado", como atestou Mumuzinho em fala atribuída por ele ao cantor Tiaguinho, aprovou a jovem Mirelly Raiane, 13, no penúltimo dia das Audições às Cegas do reality musical The Voice Kids.



Em apresentação neste domingo (7), a recifense foi a primeira pernambucana a ingressar na atual edição do programa, após ter duas das três cadeiras dos jurados viradas, com Iza e Mumuzinho - e foi para o time da artista carioca que a representante da Terra dos Altos Coqueiros escolheu seguir adiante.



"Assim que começou a música eu pensei 'quem é essa abusada que vai cantar 'Stay'? E vou te falar, em alguns momentos da eu achei o teu timbre parecido com o dela, em alguns lugares. (...) Eu estou querendo dizer que você é muito incrível mesmo. Achei você muito profisisonal, muito pronta e achei a escolha da música incrível, porque mostra a sua extensão vocal:, justificou Iza nos comentários sobre a pequena Mirelly que levou para o palco do The Voice sua interpretação para "Stay" (Justin Parker/ Miky Eko). "Assim que começou a música eu pensei 'quem é essa abusada que vai cantar 'Stay'? E vou te falar, em alguns momentos da eu achei o teu timbre parecido com o dela, em alguns lugares. (...) Eu estou querendo dizer que você é muito incrível mesmo. Achei você muito profisisonal, muito pronta e achei a escolha da música incrível, porque mostra a sua extensão vocal:, justificou Iza nos comentários sobre a pequena Mirelly que levou para o palco do The Voice sua interpretação para "Stay" (Justin Parker/ Miky Eko).

Segura de si e por vezes demonstrando frieza (necessária) para um palco como o do The Voice, Mirelly - que mantém um canal no YouTube com vídeos em que interpreta nomes diversos da música - contou que começou a tomar gosto pela arte desde pequena, "esse lado artístico sempre esteve presente em minha família", ressaltou ela, em menção ao pai, que já integrou grupos de dublagens de artistas da música.



Ovacionada pelos jurados Iza e Mumuzinho, a pernambucana também recebeu elogios de Carlinhos Brown, apesar dele não ter virado a cadeira para ela. Após ouvir de Mumuzinho que "Recife é diferenciado", o cantor e compositor baiano concordou, remetendo-se ao Frevo, ao Mestre Duda e aAlceu Valença como reforços que elevam a capital pernambucana a ser à parte culturalmente.

