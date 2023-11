A- A+

BELEZA Pernambucana de Santa Cruz do Capibaribe é eleita Miss Plus Size Nacional 8ª edição do concurso foi realizado no Rio de Janeiro no último sábado, 18

Amanda Ramos Arruda, 35 anos, agrestina da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, é a mais nova Miss Plus Size Nacional. Com 1,67m e manequim 48/50, a pernambucana foi aclamada no concurso realizado no Rio de Janeiro, no último sábado (18).



Com produção assinada por Eduardo Araújo, a edição teve vinte candidatas de diferentes partes do País, concorrendo em quatro categorias: Plus, Master, Curvy e G+ em desfiles de maiô, vestido de gala e roupas típicas de seus respectivos estados.

O júri, formado pelas atrizes Simone Mazzer e Watusi, pelo jornalista Valmir Moratelli, da Veja e pela drag queen Suzy Brasil, entre outros nomes, elegeu as candidatas.





"Sou uma mulher gorda, saudável física e psicologicamente, que se e se aceita. Vivo e inspiro mulheres a uma realidade sem máscaras (...) Ganhar esse concurso me deu a certeza de ser capaz de conquistar meus sonhos e realizar meus projetos", ressaltou Amanda, que é casada e mãe de quatro filhos.

Crédito: Reprodução/Instagram

Também de Pernambuco, Vânia Duda foi eleita a 1ª Princesa Master.

Senhoras do Calendário 2024

Na ocasião do Miss Plus Size Nacional foi lançado também o concurso "Senhoras do Calendário 2024".



Além disso foi aclamada a vencedora do Miss Brasil da Maturidade, Vera Pingitore e das vencedoras do concurso Beleza Natural, Ana Carolina, Aline Bittencourt, Márcia Santiago e Cláudia Marback.

Confira as vencedoras do Miss Plus Size Nacional 2023

- Miss Plus Size Nacional – Amanda Ramos (Pernambuco)

- 1ª Princesa Plus Size – Mariana Afonso (São Paulo)

- 2ª Princesa Plus Size – Samira Andrade (Minas Gerais)

- Miss Master Nacional – Eliana Paula (Mato Grosso)

- 1ª Princesa Master – Vânia Duda (Pernambuco)

- Miss G+ Nacional – Fernanda Castelo Branco (Minas Gerais)

- 1ª princesa G+ Nacional – Leila Morais (Rio de Janeiro)

- Miss Curvy Nacional – Heideline Langbehn (Minas Gerais)

- 1ª princesa Curvy Nacional – Michelly Paiva (Mato Grosso)

- Miss Turismo – Juliana Coutinho (Minas Gerais)

- Miss Simpatia – Keila Naves (Goiás) – Escolhida pelas candidatas

- Miss Elegante – Rafaela Righi (São Paulo)

- Miss Virtual – Vanessa Parras (São Paulo) - Escolhida por seguidores nas redes do produtor Eduardo Araúju e na página do concurso.

- Miss Popularidade – Cíntia Calata (Rio Grande do Sul) – Escolhida pelo público presente no dia do evento

- Miss Fotogenia – Cassiane Schunck (Paraná) - Escolhida de forma virtual pelo ator Marcelo Antony (Portugal) e pelos fotógrafos brasileiros Aline Guedes, Ana Carolina, David D’Visant, Marcirziani da Silva, Vitória Lacerda e Jéssica Alves.

