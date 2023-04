Pernambucana Domitila Barros é eliminada do BBB 23; restam apenas cinco participantes na casa

A- A+

A pernambucana Domitila Barros se despediu do BBB 23 nesta terça-feira (18). Com 59,94% dos votos, a ativista social e modelo foi eliminada no Paredão que também contava com as presenças de Amanda e Larissa.



Em seu anúncio, Tadeu Schmidt destacou a disputa entre os quatros Deserto e Fundo do Mar, que marcou a atual edição do programa. "Ninguém no BBB 23 voltou de tantos paredões", destacou o apresentador, ao falar sobre a pernambucana.

Agora, além das duas sisters que se livraram na eliminação, restam na casa Aline Wirley, Bruna Griphao e Ricardo Alface. O reality show chega ao fim na próxima semana, no dia 25, quando será revelado o vencedor desta edição.



