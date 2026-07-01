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INTERNACIONAL Pernambucana é selecionada para programa de formação e imersão do Festival de Cinema de Locarno A cineasta e atriz Vitória Vasconcellos é a única representante brasileira nesta edição do projeto

A pernambucana Vitória Vasconcellos, de 28 anos, foi a única brasileira selecionada para a Locarno Filmmakers Academy, programa de formação e imersão do Festival Internacional de Cinema de Locarno, que ocorre de 5 a 15 de agosto, na Suíça.

O projeto de formação profissional reúne jovens cineastas, críticos e profissionais da indústria cinematográfica de vários países. Durante a vivência, os participantes conhecem importantes cineastas contemporâneos, publicam seus textos em renomados sites e revistas internacionais de cinema e recebem instruções de especialistas do setor.

A pernambucana terá seu curta-metragem, “Esconde-Esconde” (2025) exibido dentro da grade oficial do Festival de Locarno como parte da programação da Filmmaker Academy. Além de dirigir, ela também protagoniza o filme.



Nascida no Recife, Vitória Vasconcellos buscou sua formação profissional nos Estados Unidos. Ela é formada em cinema pela University of Southern California (USC) - mesma escola frequentada por George Lucas e John Carpenter, entre outros - e teatro no Stella Adler Art of Acting Studio, em Los Angeles, onde foi bolsista.

Vitória é co-fundadora da produtora Cinema Morto, com sede em Pernambuco. Atualmente, ela desenvolve seu primeiro longa-metragem como diretora, “Sangra, Não Morre”, e o curta “Sarah, Volta Pra Mim”.

Como atriz, o próximo projeto da artista é o longa “A Ilha de Ontem”, que está em fase de pós-produção. Dirigida por Natalia Tavares e Artur Andrade, a obra foi gravada inteiramente na Ilha de Itamaracá e é protagonizada por Vitória ao lado de Júlia Konrad.

Entre os trabalhos que a pernambucana traz no currículo, ela protagonizou o curta queer “De Noite, na Cama” (2023, dir. Malu Rizzo), pelo qual recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema do Nordeste Brasileiro. Como diretora, foi selecionada para o TIFF Filmmakers Lab, laboratório de desenvolvimento de projetos do Festival de Toronto, e ganhou o prêmio TIFF Share Her Journey.

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