Pernambucana Kelly Oliveira entra em nova fase de carreira com lançamento de single

A nova fase da multiartista Kelly Oliveira ganha um novo capítulo, nesta quinta-feira (20), com o lançamento do single e clipe do seu pagonejo “Sobrando Azar”. A faixa, lançada nas plataformas digitais e no Youtube, integra o projeto composto por sete músicas, além de gravação de DVD ao longo deste ano.









Para quem não conhece, a artista - com oito anos de carreira - iniciou a carreira profissional como backing vocal de grandes nomes da múscia, como Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Morais Moreira, Sandra de Sá, Emílio Santiago, André Rio, Maciel Melo entre outros.



“Sobrando Azar" trata da sofrência na qual muita gente pode se identificar “Acho que todo mundo conhece alguém assim, que se apaixona fácil. Mal conhece a pessoa já faz milhares de planos, se imagina casada, com filhos, com família, mas os relacionamentos nunca dão certo”, comenta Kelly Olliveira.



O videoclipe foi gravado com sua banda no estúdio Somax. A música tem composição de Brenno Furtado, Maickon Sampaio, Nal Luz e Lu Rodrigues; e selo da gravadora Polydiscmusic.

Seus próximos trabalhos, aliás, prometem seguir estilos que passeiam pelo forró, sertanejo, pagonejo e contarão com participações de diversos artistas. As próximas músicas estão previstas para sair ainda no primeiro semestre deste ano."Trabalhamos muito para essa nova fase e “Sobrando Azar” marca o início de um recomeço na minha história como cantora. Espero que todo mundo se divirta com a música.”, resume.



SERVIÇO

Lançamento da música “Sobrando Azar” de Kelly Oliveira

Data: quinta-feira (20)

Local: Plataformas digital e YouTube

