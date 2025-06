A- A+

Circo Pernambucana lança versão em português de livro sobre anatomia aplicada ao circo Com tradução de Maria Luiza Vieira e revisão técnica de Hammai Assis, livro inédito no Brasil traz conhecimentos essenciais para aerialistas

A mestra em Letras e acrobata aérea pernambucana Malu Vieira lança, neste sábado (14), na Livraria do Jardim, na Boa Vista, às 15h, a versão brasileira do livro “Anatomia aplicada às Artes Aéreas - Um guia ilustrado de força, flexibilidade, treinamento e prevenção de lesões”, da fisioterapeuta estadunidense Emily Scherb.



A publicação é resultado do projeto “Tradução do livro: Applied Anatomy of Aerial Arts – An Illustrated Guide to Strength, Flexibility, Training, and Injury Prevention”, e chega ao Brasil com o objetivo de traduzir conhecimentos técnicos sobre anatomia aplicada à acrobacia aérea, até então pouco acessíveis em língua portuguesa.

Sobre a publicação

O livro apresenta uma visão geral de anatomia, prevenção e gestão de lesões, planejamento de treino e progressões, o que contribui para o desenvolvimento da autonomia na prática das artes aéreas e para o cuidado com o corpo.

Foram impressos 1.000 exemplares da edição brasileira, dos quais 150 serão doados a escolas de circo, companhias e circos itinerantes, além de profissionais da saúde. Os demais estarão à venda em livrarias e plataformas digitais.



O projeto tem incentivo do Edital Funcultura Geral 2021-2022, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco (Secult-PE), é coordenado por Malu Vieira (Casulo - Artes Circenses) e conta com a produção de Marina Duarte (Papelão Produções).

O lançamento acontecerá a partir das 15 horas na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, seguido de uma mesa-redonda sobre anatomia, biomecânica e prevenção de lesões nos aéreos.



Debate

O lançamento também receberá a mesa-redonda “O corpo no ar: prevenção de lesão nas acrobacias aéreas” reunirá a tradutora e Hammai Assis, fisioterapeuta e artista circense responsável pela revisão técnica do texto.



Serão abordadas as questões mais comuns na prática de aéreos, além da apresentação de conhecimentos técnicos de forma didática para o público, considerando a presença desde pessoas sem conhecimentos em anatomia àqueles iniciados ou avançados no assunto.



O evento será aberto ao público e terá acessibilidade em LIBRAS, além da venda dos livros com valor promocional. Não é necessária inscrição prévia, mas as vagas são restritas à capacidade do espaço.

“Como artista circense especializada no estudo e no ensino de modalidades aéreas, sempre busquei materiais para entender melhor os movimentos e aprimorar as técnicas corporais. Muitas vezes, me apoiei em leituras de anatomia e biomecânica voltadas para a dança ou a ginástica artística, por falta de uma literatura que contemplasse a diversidade da movimentação nos aparelhos aéreos. Em outros momentos, recorri a materiais escritos em língua estrangeira que fossem especificamente sobre circo. Essa tradução torna esse tipo de pesquisa muito mais acessível para aerialistas lusófonos, trazendo informações valiosas para a compreensão da organização corporal nos movimentos clássicos dos principais aparelhos aéreos”, comenta Mainá Souza, artista que estampa a capa da edição brasileira.

Além de tornar o conteúdo do livro acessível aos circenses brasileiros, também há uma expectativa de disseminar esses conhecimentos disponíveis para os profissionais de saúde do país.



“Muito já se evoluiu em medicina esportiva para outras áreas em específico. No que se trata do circo, por outro lado, ainda são raros os profissionais que dão conta de atender corpos que fazem o que nós fazemos nas diversas modalidades circenses”, afirma Malu Vieira.

Além de fortalecer o diálogo entre arte circense, ciência e saúde, democratizando um conhecimento essencial para a segurança e a longevidade dos praticantes, o evento propõe romper barreiras linguísticas e sociais, facilitando o acesso aos brasileiros, inclusive aos surdos, a conhecimentos antes restritos à língua inglesa.

SERVIÇO

Lançamento do livro Anatomia aplicada às Artes Aéreas - Um guia ilustrado sobre força, flexibilidade, treino e prevenção de lesões + mesa-redonda “O corpo no ar: prevenção de lesão nas acrobacias aéreas”

Quando: 14 de junho de 2025 (sábado), às 15h

Onde: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista – Recife/PE

Inscrições gratuitas pela plataforma Sympla | Acessível em LIBRAS | 80 lugares

Exemplares à venda por R$100 durante o lançamento

