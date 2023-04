Pernambucana Nat P lança single "Acelera" nesta quarta-feira (26)

A- A+

A DJ e cantora pernambucana Nat P lançou nesta quarta-feira (26) sua nova música “Acelera”, já disponível nas plataformas digitais. Para o lançamento, a artista gravou um clipe no Recife Antigo, com cenas provocantes dentro de um carro de luxo.

“Acelera trás uma pegada acelerada e uma batida de funk muito contagiante, que promete não deixar ninguém parado”, explica a artista.

Acelera é Funk 150 Bpm com referências eletrônicas, contando também com o toque próprio da artista. A composição foi feita por Nat P em parceria com Pedro Bernadino, e com produção de Maduff.

