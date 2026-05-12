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LITERATURA

Pernambucana lança, na Suíça, antologia com histórias de superação vividas por mulheres

Escritora Ângela Brodbéck reúne em "Mulheres que Mudaram o Destino" relatos diversos de superação

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Antologia da escritora pernambucana Ângela Brodbéck será lançada em Zurique, na Suíça Antologia da escritora pernambucana Ângela Brodbéck será lançada em Zurique, na Suíça  - Foto: Ângela Brodbéck/Divulgação

Em meio a experiências de dor, das mais diversas, a superação, em histórias contadas por mulheres, formam o compilado de narrativas da antologia "Mulheres que Mudaram o Destino", que tem à frente a escritora pernambucana Ângela Brodbéck.

Os escritos serão lançados em Zurique, na Suíça, onde a escritora é radicada. Na ocasião, autoras do Brasil e de outros locais da Europa estarão presentes em celebração ao lançamento e ao fazer artístico literário como meio de (re)direcionamento de vidas. 

 

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Concebido a partir do desejo de dar visibilidade a histórias de mulheres marcadas por desafios, a antologia também alcança diferentes culturas e se mostra, também, como movimento voltado a inspirar e acolher outras histórias, de outras mulheres.

SERVIÇO
Lançamento da antologia "Mulheres que Mudaram o Destino", da escritora pernambucana Ângela Brodbéck
Quando: neste mês de maio, em Zurique, Suíça
 

 

 

 

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