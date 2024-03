Pernambucana Tainá Sampaio canta "Rolling in The Deep" em videoclipe; veja o vídeo

A- A+

Tainá Sampaio canta "Rolling in The Deep" em videoclipe; veja o vídeo Clipe integra o projeto "Todos os Sentidos", que terá show em abril

A cantora e compositora pernambucana Tainá Sampaio lançou, nesta segunda-feira (18), o seu primeiro clipe musical, disponível no YouTube. O lançamento faz parte da divulgação do novo espetáculo da cantora, "Todos os Sentidos", que ela leva ao Manhattan Café Theatro em abril.

O vídeo traz a artista em uma interpretação da música “Rolling in The Deep”, famosa na voz da cantora britânica Adele. A gravação ocorreu em uma fábrica de pianos, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife.

O espetáculo que Tainá prepara tem como inspiração grandes divas da música, incluindo Adele. Ela vem se dedicando a ensaiar o repertório, ao lado do pianista Lobo, que também acompanha a cantora no clipe.

Pop e pop rock são as vertentes musicais abraçadas por Tainá. Enquanto se prepara para estrear seu show solo, a artista também se dedica à composição de músicas, em parceria com Lobo. “São composições que falam um pouco sobre a minha história e também o renascimento da música em mim”, adianta.

