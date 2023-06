Pernambucano Anderson Leite representa o Brasil na 15ª Quadrienal de Praga; entenda

A- A+

O artista pernambucano Anderson Leite é um dos representantes do Brasil na 15ª Quadrienal de Praga (PQ'23), maior evento mundial nas áreas de design de cena, cenografia e arquitetura teatral. O festival, que ocorre na capital da República Tcheca, teve início nesta quinta-feira (8) e segue até o dia 18 de junho.

A curadoria do Brasil convocou um artista da sonoridade da cena de cada estado do País para trabalhar coletivamente na criação da exposição “Encruzilhadas: acreditamos nas esquinas”. A instalação imersiva e interativa é composta por sete esculturas sonoras.

Anderson Leite trabalhou na companhia de Zahy Tentehar (RJ), Écio Rogério Cunha (AC) e Érico Ferry (PI). O intercâmbio resultou na obra “Casulos à Margem”, que faz referência aos próprios fazedores e cria uma atmosfera para o público sobre histórias, sabores, cheiros e sonoridades.



A escolha de Anderson para representar Pernambuco entre os brasileiros presentes na PQ'23 ocorreu por causa do trabalho desenvolvido por ele no espetáculo “Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré”. A montagem, que é inspirada no cotidiano de comunidades ribeirinhas do Recife, é fruto de 13 anos de pesquisa com o Grupo São Gens de Teatro.

