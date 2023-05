A- A+

Música Pernambucano Caike Souza faz show de estreia no Santa Isabel Artista de 21 anos, que já gravou com Elba e Wesley Safadão, se apresenta na sexta-feira, 26 de maio

Uma estreia em grande estilo, sob as pompas e circunstâncias de um espaço como o Teatro de Santa Isabel. Assim vai ser o start do cantor pernambucano Caike Souza, que tem show marcado para a sexta-feira, 26 de maio, às 21h.



Natural de Arcoverde, Sertão pernambucano, Caike foi revelado pelas redes sociais, em 2020, ocasião em que junto aos seus milhares de seguidores, chamou atenção também de artistas, entre eles Silva e Zezé Di Camargo.









Acompanhado de nove músicos, o jovem artista, que também é compositor, se apresentará ao piano, para entoar clássicos da música brasileira.



“Escolhi, com o coração, somente clássicos que gravei na internet e me fizeram chegar onde estou hoje. Tem também inéditas, que nunca cantei na web. Além de autorais, entre já lançadas e duas que estrearei no Santa Isabel", conta Caike.

Além de já ter dividido palco com Elba Ramalho e ter sido convidado por Wesley Safadão para gravar uma música, o artista pernambucano - que deu os primeiros passos como cantor, na igreja, aos 6 anos - já acumula no crourrículo artístico live com Saulo Fernandes e participações em shows de Isabela Taviani, Oswaldo Montenegro, Anavitória e Guilherme Arantes.

Serviço

Show de Caike Souza



Quando: Sexta-feira, 26 de maio

Onde: Teatro de Santa Isabel



Ingressos a partir de R$ 40 no site Ingresso Digital e na bilheteria do teatro



Praça da República, Santo Antônio

Informações: 3355-3323

