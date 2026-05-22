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MÚSICA Pernambucano vence concurso internacional de composição nos Estados Unidos Rick Oli conquistou o primeiro lugar do American Songwriter Song Contest na categoria Instrumental

O pernambucano Rick Oli, de 44 anos, venceu o American Songwriter Song Contest, tradicional concurso de composição musical dos Estados Unidos. O compositor conquistou o primeiro lugar na categoria Instrumental.

“Angels Praising Almighty God”, faixa composta em 2024, foi a música vencedora do prêmio. A faixa foi avaliada e escolhida por um júri formado por profissionais renomados da indústria musical internacional.

O concurso é promovido pela American Songwriter, revista especializada em música com sede em Nashville. Por meio de sua assessoria de imprensa, Rick Oli afirmou que “receber um prêmio internacional desse porte trouxe uma sensação muito grande de validação artística”.

A sonoridade trabalhada pelo compositor é marcada pela mistura da “música clássica, a música sacra medieval e a atmosfera cinematográfica”. Artista independente, o pernambucano estabeleceu parcerias com diferentes empresas ao redor do mundo, incluindo a EastWest Studios, responsável por receber gravações de artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Michael Jackson e The Beach Boys.

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