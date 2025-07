Pernambucano é o primeiro nordestino selecionado para maior campeonato de mágica do mundo

A- A+

O pernambucano Rapha Santacruz é o primeiro mágico do Nordeste a participar do Campeonato Internacional de Mágica. A 29ª edição do evento, principal disputa do gênero no mundo, será realizada de 14 a 19 de julho, em Turim, na Itália.

O campeonato é promovido pela Federação Internacional das Sociedades Mágicas e, neste ano, deve reunir mais de 3 mil artistas. Desde a estreia do evento, a renomada dupla Vick e Fabrini foram os únicos brasileiros a conquistarem uma premiação, em 1988.



Rapha disputará o troféu com o espetáculo “O Matuto”, que é inspirado na tradicional literatura de cordel, entrelaçando mágica e cultura popular. O pernambucano foi classificado em em quinto lugar no Campeonato Europeu de Mágica, na Suíça, no ano passado.

O pernambucano se dedica há mais de 20 anos ao ilusionismo. Ele é idealizador e produtor do Festival Internacional de Mágica (FIM) e conta com seis espetáculos em seu repertório.

