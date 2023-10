A- A+

teatro online Pernambucano é um dos vencedores do Prêmio WeDo! de e-Teatro "O Açougueiro Online", de Alexandre Guimarães, foi um dos agraciados no evento, que premiou as melhores produções teatrais online do Brasil

O Prêmio WeDo! de e-Teatro revelou, na última terça (10), os vencedores da sua segunda edição. A cerimônia de premiação aconteceu no Mundo Circo, em São Paulo, contemplando as melhores produções de teatro online do Brasil. Entre os ganhadores, está o espetáculo “O Açougueiro Online: da Sequidão da Caatinga aos Mares da Web”, do pernambucano Alexandre Guimarães, na categoria “Linguagem Audiovisual”.

A cerimônia foi transmitida nas plataformas digitais e contou com apresentação e pocket-show de Nany People. Uma das novidades deste ano foi a possibilidade de o público escolher um avatar e participar de uma experiência gameficada, com com mesas-talks, podendo encontrar com os amigos e conversar em salas de bate-papo ou mesmo conhecer novas pessoas.

Pernambuco premiado

Concebido a partir da peça “O Açougueiro”, que na versão presencial foi vista por mais de seis mil pessoas, a obra pernambucana foi uma das 13 produções apresentadas na mostra realizada pela WeDo! Entretenimento, que aconteceu entre 03 e 08 de outubro, com patrocínio da Sabesp, via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

“O Açougueiro Online: da Sequidão da Caatinga aos Mares da Web” tem o texto original e direção de Samuel Santos. Além de produtor do espetáculo, Alexandre Guimarães é também protagonista, dando vida aos personagens da montagem que conta a história de um homem de origem humilde que realizou o sonho de abrir um açougue e de sua mulher, uma ex-prostituta, em um pequeno vilarejo do Sertão nordestino.



Prêmio WeDo!

Criado em 2021, em um momento de incertezas frente à crise do coronavírus, o e-Teatro WeDo! se consolidou como uma experiência exitosa e reconhecida pelo público: foram mais de 40 mil acessos e 15 mil espectadores distribuídos por 23 estados brasileiros e 13 países.

A experiência de consumir obras de teatro digital, popularizada durante a pandemia, ampliou o alcance das produções, dialogou com novos públicos e estimulou pesquisas de linguagem.

O e-Teatro WeDo! integra a produtora cultural WeDo! Entretenimento, criada pela artista Carol Guimarães em parceria com Adriana Paulini Leão, Isabel Hani, Danilo Cruz e Vanessa Gasparini.

Confira a lista de premiados

Espetáculo

“Amadeo” – Nelson Baskerville (SP)

Direção

“Amadeo” – Nelson Baskerville

Dramaturgia

“Revolução na América do Sul” – Wellington Junior + elenco (RJ)

Interpretação Principal

“As Sete Vidas de Alva” – Anja Bittencourt

Interpretação Coadjuvante

“Revolução na América do Sul” – Júnior Melo

Linguagem Audiovisual

“O Açougueiro Online” – Alexandre Guimarães Produções (PE)

Figurino

“A Casatória da Defunta” – Marcos Leonardo (RN)

Cenografia

“Amores Flácidos” – Marcela Rodrigues (RJ)

Iluminação

“Constância” – José Alcântara (RJ)

Maquiagem e Visagismo

“O Amor de Van Gogh” – Claudinei Hidalgo (SP)

Trilha Sonora

“Histórias do Mundão” – Ana Mendes, Daniel Arcades e Luciano Salvador Bahia (BA)

Espetáculo Júri Popular

“A Borboleta Sem Asas”

Produção Sustentável

“Amores Flácidos” (RJ)



Veja também

celebridades Mulher processa Anitta e pede indenização de R$ 150 mil por uso de coreografia